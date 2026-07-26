De manager a presidente: quién es Gabriel Viglianti, el nuevo mandamás de Deportivo Maipú

El próximo lunes, cuando los socios de Deportivo Maipú celebren la asamblea que marcará el inicio de un nuevo ciclo institucional, se producirá una imagen impensada hasta hace algunos años: por primera vez en mucho tiempo no habrá un Sperdutti ocupando la presidencia del club .

El elegido para conducir los destinos del Cruzado será Gabriel Viglianti , quien llegó a Mendoza hace apenas cinco años para desempeñarse como asesor futbolístico y que ahora dará el salto más importante dentro de la estructura dirigencial.

Su historia en Maipú comenzó en julio de 2020 , en uno de los momentos más delicados de la institución. La pandemia golpeaba fuerte la economía de los clubes y el Cruzado atravesaba una situación crítica. Fue entonces cuando apareció MM Soccer , grupo empresario que desembarcó para hacerse cargo del proyecto futbolístico.

En aquel momento, el entonces presidente Omar Sperdutti fue contundente al explicar la decisión: "Si no aceptábamos este acuerdo teníamos que cerrar el club", aseguró públicamente al anunciar la llegada del grupo.

MM Soccer designó a Gabriel Viglianti como director deportivo. Exfutbolista con pasos por Racing de Córdoba, San José y Bolívar de Bolivia, Otelul Galati de Rumania y con experiencia como entrenador y director deportivo, asumió la responsabilidad de reorganizar el área futbolística del club.

Con el paso de los años dejó de ser simplemente un representante del grupo empresario para convertirse en una pieza central del proyecto deportivo de Maipú.

Vigliante, hasta hace unos días manager del Cruzado. Prensa Maipú

Del fin de MM Soccer al máximo cargo institucional

En diciembre de 2025, Maipú sorprendió al anunciar la rescisión, de común acuerdo, del vínculo con MM Soccer. Sin embargo, junto con esa noticia llegó otra que marcó el camino de lo que vendría.

El club confirmó la continuidad de Gabriel Viglianti como director deportivo del fútbol profesional y también decidió mantener dentro de la estructura a Alejandro Terraza, otro de los hombres que había llegado de la mano del grupo empresario.

La decisión dejó en claro que la dirigencia confiaba en el trabajo realizado durante esos años y apostaba por darle continuidad al proyecto.

Hoy esa apuesta da un paso más. Quien hasta hace pocos días era un empleado del club pasará a convertirse en el máximo dirigente de la institución. Cambio de presidente, continuidad del proyecto.

Aunque el nombre del presidente cambiará, todo indica que la línea de conducción no tendrá modificaciones profundas: Hernán Sperdutti será el vicepresidente de la institución y Omar Sperdutti continuará ocupando un lugar de peso dentro de la nueva comisión directiva.

Por eso, más que una ruptura, la llegada de Viglianti parece representar una continuidad del modelo deportivo que Maipú construyó durante los últimos años. Un desafío inédito para el Cruzado y una elección que también representa una experiencia nueva para Deportivo Maipú.

No es habitual que una persona llegue como asesor futbolístico, luego se convierta en manager y, menos de cinco años después, termine ocupando la presidencia de un club con la historia del Cruzado.

El lunes comenzará una nueva etapa. Será el final de casi 25 años con un Sperdutti al frente de la presidencia, aunque no necesariamente el final de su influencia dentro del club.

El gran desafío de Gabriel Viglianti será demostrar que puede trasladar a la conducción institucional el trabajo que realizó en el área deportiva y conducir a un Deportivo Maipú que busca seguir creciendo sin perder la identidad que construyó durante las últimas dos décadas.