Por qué la AFA no eligió más a Mendoza como sede de partidos definitorios

Esta semana, la entidad anunció a Córdoba y La Plata para las finales que restan jugarse este año. ¿Y el Malvinas Argentinas?

Con el anuncio esta semana de las sedes de Córdoba, con el estadio Mario Kempes, y La Plata, con el Diego Maradona Tricampeones del Mundo, para las finales del Trofeo de Campeones y del torneo Clausura, la Liga Profesional de Fútbol de AFA volvió a darle la espalda a Mendoza para albergar un encuentro definitorio.

Esta semana, la entidad dio a conocer en qué estadios se van a llevar a cabo las finales entre Belgrano, campeón del Apertura, y quien se consagre en el Clausura, como así también del encuentro que defina al mejor de este torneo.

El CSIR definirá la Supercopa Argentina en el estadio de Belgrano. Argentina FC Además, la AFA ya había anunciado semanas atrás al estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba como escenario para la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, que finalmente se jugará en noviembre. ¿Y Mendoza?

Por qué la AFA no eligió más a Mendoza Sede de grandes finales, superclásicos históricos y partidos definitorios de distintos campeonatos, la provincia parece haber quedado fuera de toda consideración por parte de la AFA para albergar encuentros importantes de carácter nacional.

Según pudo averiguar MDZ, esto se debe a dos factores centrales. Por un lado, las provincias elegidas decidieron invertir una alta suma de dinero, algo que Mendoza no está dispuesta a hacer para contar con dichos eventos y, por el otro, algunos torneos como la Copa Argentina no tuvieron a Boca o a River en las últimas definiciones.