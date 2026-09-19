AFA dio a conocer los precios de las entradas para los amistosos de la Selección: ¿cuánto cuesta ir a ver la despedida de Messi?

La AFA reveló cuánto costará ir a ver a la Albiceleste en los próximos amistosos que disputará en la fecha FIFA en la que quedará marcada la despedida de Leo.

La despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina ya tiene precios. La AFA dio a conocer cuánto costarán las entradas para los tres amistosos que la Albiceleste disputará en la próxima Fecha FIFA, aunque el gran atractivo estará en el último compromiso: el 6 de octubre, el capitán jugará ante Benín en el Monumental su último partido con Argentina. Antes, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia en Córdoba y a Burkina Faso en Núñez.

Los precios de las entradas para los amistosos de la Selección argentina El primer encuentro será el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. La venta de entradas comenzará el lunes 21 de septiembre a las 14 a través de Deportick y los valores irán desde los $90.000 hasta los $170.000. La popular tendrá un costo de $90.000, mientras que los menores de 3 a 10 años podrán acceder por $25.000. En cuanto a las plateas, la Gasparini costará $140.000 y la Ardiles tendrá un valor de $170.000.

La acción se trasladará luego al Monumental, donde Argentina disputará sus dos últimos amistosos de la ventana: Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6. Para ambos encuentros, la popular mantendrá el precio de $90.000, aunque las plateas tendrán valores considerablemente más elevados. La venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18 y también se realizará mediante Deportick.

La AFA confirmó los precios de las entradas para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Fotobaires Los precios para los partidos en Núñez serán de $180.000 para la platea alta Sívori y Centenario, mientras que la platea media de esos sectores costará $320.000. En San Martín y Belgrano, la platea alta tendrá un valor de $320.000, la baja de $450.000 y la media llegará hasta los $480.000. Para los menores de 3 a 10 años, la entrada a la popular tendrá un costo de $29.000.