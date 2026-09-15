¡Confirmado! Lionel Messi tendrá su partido despedida de la Selección argentina: rival, día, hora y estadio

Claudio Tapia anunció a través de un video que logró convencer a Lionel Messi de jugar un último partido con la camiseta argentina y dio a conocer todos los detalles.

Ahora sí, se terminó la espera. Lionel Messi tendrá su ansiado partido de despedida de la Selección argentina: Claudio Tapia confirmó que mantuvo una charla con la Pulga y logró convencerlo para que tenga una última función con la camiseta celeste y blanca.

Messi tendrá su last dance con la Selección argentina La misma será el martes 6 de octubre a las 20:30 horas, cuando la Scaloneta se enfrente a Benín en el Estadio Monumental. Así, Leo podrá cerrar su historia con la Albiceleste en un partido especialmente preparado para rendirle tributo al más grande de todos.

La cancha de River será el lugar elegido para una despedida que promete ser histórica. Messi volverá a ponerse la 10, llevará la cinta de capitán y tendrá por delante sus últimos minutos con la camiseta argentina frente a miles de hinchas que podrán verlo una vez más en acción.

pic.twitter.com/VljyDXYJca — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 15, 2026 ¿Por qué la AFA eligió el amistoso ante Benín? El partido ante el conjunto africano marcará el tercer y último amistoso de la ventana internacional. Y la elección no es casual: será el único partido que Argentina jugará sin reducción de aforo por la sanción que le impuso la FIFA. Antes, tendrá otros dos compromisos con capacidad reducida (50%): enfrentará a Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el miércoles 30 de septiembre a las 21:00, y luego a Burkina Faso en el Monumental, el sábado 3 de octubre al mismo horario.