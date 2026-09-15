El Inter Miami de Messi anunció al Kily González como nuevo DT y tendrá un debut tremendo

Luego de una eterna demora, Cristian González inició oficialmente su ciclo en Inter Miami y podría levantar un "título" en su primer partido.

Un día, Cristian González apareció en Florida para iniciar su ciclo como nuevo entrenador del Inter Miami. El técnico argentino, que había sido presentado el 27 de agosto, asumió oficialmente en el equipo de Lionel Messi tras completar la documentación necesaria para trabajar Estados Unidos, motivo por el cual su llegada estaba dilatada.

El Kily ya tomó el cargo que estaba en manos de Guillermo Hoyos de manera interina y este martes dirigió su primera práctica, luego de haber firmado un contrato hasta junio de 2028. Sin mucho tiempo para trabajar, el debut del ex Platense, Unión y Rosario Central tendrá un condimento especial: será ni más ni menos que en una final.

El estreno del Kily González será en la Campeones Cup Inter Miami recibirá este miércoles en el NU Stadium a Cruz Azul por la Campeones Cup, un certamen anual que enfrenta al campeón de la MLS con el de la Liga MX. El duelo único está pactado para las 21 (hora de Argentina) y le dará la posibilidad a González de levantar un trofeo en su primer partido.

Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.



https://t.co/IuDVDwXLPC pic.twitter.com/LCcHafUDHB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2026 No obstante, el título no es de carácter oficial ya que no es organizado por la Concacaf. Más bien se trata de un encuentro planeado por las ligas en cuestión, por lo que la FIFA lo reconoce como una especie de amistoso.