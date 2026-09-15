El especial motivo por el que Colapinto correrá el GP de Azerbaiyán un sábado y no un domingo

De cara a la carrera del próximo fin de semana en Bakú, Franco Colapinto saldrá a correr el día sábado por un especial motivo en Azerbaiyán.

Después de un fin de semana más que positivo en Madrid, Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en su próximo desafío dentro de la Fórmula 1. El argentino volverá a subirse al Alpine para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, que se desarrollará entre el 24 y el 26 de septiembre, aunque tendrá una particularidad que modificará por completo la rutina habitual de la Máxima: la carrera se disputará el sábado y no el domingo.

El motivo por el cual el GP de Azerbaiyán se corre un sábado y no un domingo La decisión está relacionada con una fecha especial para el país asiático. El 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo, jornada establecida en honor a los soldados fallecidos durante la Guerra Patriótica entre Azerbaiyán y Armenia, ocurrida en 2020. La celebración comenzó en 2021 y coincide justamente con el domingo en el que originalmente estaba previsto disputar el Gran Premio.

Por ese motivo, la Fórmula 1 adelantará toda la actividad. Los primeros entrenamientos libres se realizarán el jueves 24, a las 5.30 y 9.00 de Argentina, mientras que el viernes 25 será el turno de la tercera práctica, desde las 5.30, y de la clasificación, que comenzará a las 9. Finalmente, el sábado 26 llegará el momento más esperado: la carrera, que está programada para las 8 de la mañana.

Por primera vez en su carrera, Franco Colapinto correrá la carrera un sábado y no un domingo en el GP de Azerbaiyán. www.francolapinto.com Será una situación inédita para el Gran Premio de Azerbaiyán desde que comenzó a disputarse en septiembre. Entre 2016 y 2023, la competencia se llevó a cabo en otros meses del calendario, mientras que en 2024 y 2025 se eligió adelantar el fin de semana para evitar coincidir con la fecha conmemorativa y las carreras se mantuvieron el domingo. En 2026, en cambio, la alternativa elegida fue correr directamente el sábado.

No será, de todos modos, la primera vez que una carrera de Fórmula 1 se dispute ese día. Las Vegas ya tuvo un Gran Premio sabatino en 2025, aunque en aquel caso la modificación estuvo vinculada principalmente al espectáculo y a la posibilidad de aprovechar el atractivo nocturno de la ciudad estadounidense, además de facilitar la audiencia en algunos de los mercados más importantes de la categoría. Ahora será Colapinto quien afronte un nuevo desafío con un cronograma completamente diferente.