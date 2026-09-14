El ¿provocador? posteo de Alpine que desató la polémica: "Para quedar bien con Gasly"

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de España con uno de sus mejores resultados de la temporada de Fórmula 1 . El piloto argentino terminó séptimo, sumó puntos y quedó por delante de su compañero en Alpine , Pierre Gasly, quien cruzó la bandera a cuadros en el duodécimo lugar.

El resultado llegó después de una carrera en la que Colapinto volvió a mostrar una de sus principales virtudes: una muy buena largada. El argentino ganó dos posiciones en los primeros metros y luego consiguió sostenerse en zona de puntos, incluso cuando la presión aumentó en los últimos giros.

Precisamente, el cierre de la competencia dejó una situación que generó malestar entre los seguidores de Colapinto . Gasly todavía debía realizar su parada obligatoria y, pese a ello, no dejó pasar al argentino cuando este se acercó. La maniobra permitió que Oscar Piastri se aproximara considerablemente a Colapinto y pusiera en riesgo su posición.

En ese contexto, una publicación realizada por Alpine este lunes volvió a poner el foco en la relación entre sus dos pilotos. La escudería compartió una serie de imágenes correspondientes a las últimas carreras y escribió: “Dos semanas muy productivas en Monza y Madrid. Orgulloso del equipo por sus esfuerzos”.

Sin embargo, las imágenes elegidas ponen fuerte foco en la pole lograda por Gasly en Monza. La decisión llamó especialmente la atención porque el francés quedo 12º en Madrid, mientras que Colapinto terminó séptimo.

La publicación fue interpretada por varios seguidores argentinos como una forma de volver a destacar a Gasly justo después de un fin de semana en el que Colapinto fue el piloto mejor ubicado de Alpine. Las críticas se multiplicaron rápidamente en los comentarios.

El posteo de Alpine generó una ola de comentarios entre los fanáticos de Colapinto.

Las reacciones de los fanáticos de Colapinto

“Mirá la primera foto, Franco felicitando a Gasly por la pole, y el finde terminó con Gasly queriendo arruinarle la carrera a Franco. Que diferente somos”, escribió uno de los usuarios. Otros apuntaron directamente a la elección de las imágenes: “Ya pasó la qualy de Monza, Alpine. Centrate en felicitar a Franco” y “Para que no se sienta mal Gasly, ¿no?”.

“Ya paso Monza muchachos, de hecho todo lo lindo de Monza lo opacó Gasly taponeando a Franco”, fue otra de las respuestas que recibió la publicación. “No podían dedicarle la publicación a Franco después del fin de semana que tuvo”, cuestionó otro fanático. En la misma línea, un usuario escribió: “Faltó la foto de Gasly abrazando así a Franco ayer en Madrid... Ah, ¿no hay? Está la de Gasly con Lawson y Piastri no más”.

También hubo críticas más vinculadas con la imagen que Alpine transmite hacia afuera. “No es necesario este tipo de posteos que intentan transmitir una imagen que luego no se confirma en los hechos. A veces menos es más. Solo espero que Flavio haya puesto los puntos sobre las íes así la cosa marcha como debe ser. Aliento siempre para Franco y sin hate para ningún piloto”, publicó un seguidor.

Entre los mensajes que resumieron el malestar apareció uno particularmente directo: “No saben qué hacer para quedar bien con Gasly”.

La polémica se produce luego del Gran Premio de España en el que Colapinto quedó por delante de su compañero y consiguió sostenerse pese a la presión de Piastri en el tramo final. La publicación de Alpine, aunque presentó imágenes de distintos momentos de las últimas carreras, fue suficiente para reabrir el debate entre los fanáticos sobre el lugar que ocupa cada piloto dentro de la escudería.