Tensión en Alpine: la decisión de Gasly que pudo costarle caro a Colapinto en Madrid

El Gran Premio de España dejó una situación particular dentro de Alpine en las vueltas finales. Franco Colapinto marchaba octavo, con su compañero Pierre Gasly por delante y Oscar Piastri detrás, mientras el francés todavía debía realizar su parada obligatoria en boxes.

La estrategia del equipo fue que Gasly mantuviera detrás a Liam Lawson para permitir que Colapinto se acercara. Cuando el piloto de Red Bull finalmente logró superarlo, Franco pudo reducir la diferencia con su compañero y quedó inmediatamente detrás de él. Sin embargo, Gasly no le cedió la posición.

Desde Alpine le informaron al francés que Colapinto estaba detrás, pero en ningún momento llegó la orden de realizar un intercambio de posiciones (swap). La situación se volvió todavía más delicada porque Gasly tenía neumáticos muy desgastados y Piastri comenzó a recortar la diferencia desde atrás.

A dos vueltas del final, el panorama se complicó para el argentino. Gasly llevaba una ventaja de 2,7 segundos sobre Piastri, pero su ritmo permitió que el piloto de McLaren se acercara hasta quedar a apenas cuatro décimas. Colapinto , que estaba inmediatamente detrás de su compañero, entendió que la situación podía comprometer su propia posición.

En la vuelta 56, sobre 57, Franco expresó su frustración por la radio de Alpine : “¡Chicos, vamos! No perdamos tiempo. Cambio, cambio. ¿Hola?”. Ante la falta de una respuesta, volvió a insistir: “Honestamente… oh, Dios mío. ¡Chicos, cambio! La puta madre. Si pierdo...”, antes de que la comunicación se cortara.

Gasly no dejó pasar a Colapinto y Piastri se le vino encima

Finalmente, Franco terminó séptimo en tanto que Gasly quedó fuera de la zona de puntos en Madrid.

Gasly fue sancionado en Madrid

Tras la carrera, Gasly recibió cinco segundos de penalización por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Al ingresar a boxes, superó por 1,2 km/h el límite establecido de 80 km/h y recibió la sanción de los comisarios. Como consecuencia, cayó del duodécimo al decimotercer puesto de la clasificación final.

Colapinto, en tanto, sumó seis puntos para Alpine en una carrera que terminó dejando una nueva situación interna, que quedó expuesta en los últimos giros.