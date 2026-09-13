La bronca de Colapinto en Madrid: fuerte mensaje por radio antes de que se corte la comunicación

El argentino pidió insistentemente el intercambio con su compañero y expresó su frustración cuando Piastri comenzó a acercarse.

Fuerte reacción de Colapinto en el último tramo de la carrera en Madrid.

Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, pero las últimas vueltas de la carrera tuvieron un momento de tensión dentro de Alpine. El argentino marchaba octavo, con Pierre Gasly por delante, y buscaba avanzar mientras Oscar Piastri se acercaba desde atrás.

La situación se generó por la estrategia del equipo. Gasly todavía no había realizado su parada obligatoria y Alpine buscó que el francés mantuviera detrás a Liam Lawson para permitir que Colapinto pudiera acercarse.

Con Colapinto ya a la espalda, Alpine le avisó a Gasly que el argentino estaba detrás, pero no llegó la orden para intercambiar las posiciones. El francés mantuvo su lugar pese a que sus neumáticos estaban muy desgastados y, al mismo tiempo, Piastri comenzó a reducir rápidamente la diferencia con los dos Alpine.

Gasly no dejó pasar a Colapinto y Piastri se le vino encima La reacción de Colapinto por radio La situación llegó a su punto de mayor tensión en la vuelta 56, cuando faltaba apenas un giro para la bandera a cuadros. Piastri, que estaba a 2,7 segundos de Gasly, consiguió acercarse hasta quedar a solamente cuatro décimas, mientras Colapinto continuaba detrás de su compañero.

En ese momento, el argentino dejó clara su posición a través de la radio. “¡Chicos, vamos! No perdamos tiempo. Cambio, cambio. ¿Hola?”, expresó Colapinto, en referencia al intercambio de posiciones que esperaba que ordenara el equipo.