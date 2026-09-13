De China a Madrid: todas las carreras en las que Colapinto sumó puntos este año

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de España con seis puntos después de terminar séptimo y llegó a 27 unidades en el campeonato de Fórmula 1 . El argentino, que largó noveno, volvió a destacarse con una de sus habituales buenas largadas y avanzó dos posiciones en las primeras curvas.

Con este resultado, Colapinto consiguió sumar puntos en ocho de las 14 carreras disputadas hasta el momento. Su cosecha comenzó en China y tuvo como principales registros los seis puntos obtenidos en Miami y Madrid, además de los ocho que consiguió en Canadá.

La primera vez que el argentino ingresó en la zona de puntos esta temporada fue en China, donde terminó décimo y sumó una unidad. Luego llegó el gran resultado en Miami, con un séptimo puesto que le permitió agregar seis puntos.

En Canadá, Colapinto consiguió su mejor resultado histórico al finalizar sexto, por lo que sumó ocho puntos. En Barcelona volvió a terminar décimo y agregó una unidad, mientras que en Gran Bretaña fue noveno y consiguió dos puntos.

La cosecha continuó en Bélgica, donde finalizó décimo y sumó un punto, y en Italia, con un noveno puesto que le permitió incorporar otros dos. Finalmente, en Madrid volvió a terminar séptimo y sumó seis unidades.

Así se distribuyen los 27 puntos de Colapinto en las ocho carreras en las que logró puntuar:

China: 10° puesto, 1 punto.

10° puesto, 1 punto. Miami: 7° puesto, 6 puntos.

7° puesto, 6 puntos. Canadá: 6° puesto, 8 puntos.

6° puesto, 8 puntos. Barcelona: 10° puesto, 1 punto.

10° puesto, 1 punto. Gran Bretaña: 9° puesto, 2 puntos.

9° puesto, 2 puntos. Bélgica: 10° puesto, 1 punto.

10° puesto, 1 punto. Italia: 9° puesto, 2 puntos.

9° puesto, 2 puntos. Madrid: 7° puesto, 6 puntos.

Las seis carreras en las que no sumó

Colapinto no consiguió puntos en las otras seis competencias de la temporada. Terminó 14° en Australia, 16° en Japón, 14° en Mónaco, 15° en Austria, 15° en Hungría y 14° en Países Bajos.

En cuanto a Alpine, el equipo francés consiguió sumar puntos en 12 de las 14 carreras disputadas. Las únicas dos fechas en las que ninguno de sus pilotos logró ingresar en la zona de puntos fueron Austria, donde Gasly terminó 13° y Colapinto 15°, y Hungría, con Gasly 12° y el argentino 15°.

La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará dentro de dos semanas en el circuito callejero de Bakú.