Tras la gran carrera en Madrid, así quedaron Colapinto y Alpine en el campeonato

El argentino llegó séptimo en España y sumó seis puntos que le permitieron ampliar su cosecha en el campeonato 2026 de la F1.

Franco Colapinto tuvo una gran actuación en el Gran Premio de España y terminó séptimo, un resultado que le permitió sumar seis puntos en la decimocuarta fecha de la temporada de Fórmula 1. El argentino había largado noveno y avanzó dos posiciones durante la carrera para cerrar una de sus mejores actuaciones del año.

Lovelyyyy job @FranColapinto



Six points at the #SpanishGP pic.twitter.com/Tx25NhSOis — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 13, 2026 Con las seis unidades obtenidas en el circuito de Madring, Colapinto pasó de 21 a 27 puntos y se ubica duodécimo en el campeonato de pilotos. Por delante del argentino aparecen el joven Arvid Lindblad y su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien no consiguió sumar en España.

Cómo quedaron Colapinto y Alpine El séptimo puesto también significó seis puntos para Alpine, que pasó de 62 a 68 unidades en el campeonato de constructores. Gasly, que acumula 41 puntos, no pudo aportar en esta oportunidad y mantiene su cosecha.

La escudería francesa continúa sexta en el campeonato, ya que Racing Bulls sumó dos puntos con el noveno puesto de Lindblad. De esta manera, Alpine queda con 68 unidades, descontando a nueve la diferencia con su rival directo (que acumula 77).