¡Una locura! La tremenda largada de Colapinto en Madrid: de P9 a P7, sin escalas
El piloto argentino sigue demostrando que las largadas son su gran especialidad y en el Madring no decepcionó.
Franco Colapinto sorprendió este sábado con una gran clasificación para el Gran Premio de España de la Fórmula 1 y, en la carrera, volvió a demostrar su gran especialidad: las largadas. El piloto argentino partió desde el 9º lugar de la grilla y, en pocos metros, consiguió meterse séptimo, adelantando a Oscar Piastri y Liam Lawson.
Así fue la gran largada de Franco Colapinto en Madrid
La buena posición de partida llegó después de una clasificación que geeró elogios dentro de Alpine. Flavio Briatore calificó de “fenómeno” a Colapinto y también destacó que “Franco estuvo excepcional”, luego de que el argentino alcanzara la Q3 y terminara noveno, por delante de Pierre Gasly.
Con ese antecedente, Colapinto afrontó el Gran Premio de España desde la quinta fila y volvió a demostrar una de sus mayores fortalezas en la Fórmula 1. El argentino tuvo una gran reacción en la largada, avanzando dos posiciones para instalarse séptimo apenas iniciada la carrera.