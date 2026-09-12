La sorpresiva confesión de Colapinto tras su gran qualy en Madrid: "No esperábamos estar en Q3"

Franco Colapinto vivió un gran sábado en el nuevo circuito de Madring y largará 9° en la carrera del domingo en busca de sumar puntos para Alpine.

Fue un sábado más que positivo para Franco Colapinto. Luego de una mala jornada de viernes, en la cual admitió que Alpine estaba a años luz de los Racing Bulls, el piloto argentino demostró en la prueba de clasificación del GP de España que se merece estar dentro de la Fórmula 1.

El oriundo de Pilar tuvo una gran qualy en el Madring, se metió una vez más en la Q3 al ser el mejor del "resto" y largará 9° en la carrera de este domingo (10:00 hora de Argentina) tras marcar un tiempo de 1:32.903 superando al RB de Arvid Lindblad, quien saldrá en la 10° posición.

Video: la vuelta de Colapinto para meterse en la Q3 en Madrid Colapinto Q3 El análisis de Colapinto tras su gran actuación en la qualy del GP de España Tras completar una gran clasificación en el GP de España, Colapinto pasó por la zona mixta para hablar con los medios, analizó su gran performance y lanzó un brutal sincericidio que nadie se esperaba: “Sí, creo que no esperábamos pasar a Q3. Estaba muy difícil hoy. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy para pasar”, reconoció. Y agregó: “Estaban más fuertes los Audi y los Williams, así que iba a ser siempre muy difícil".

“La de Q2 fue una locura y la de Q3 tuvo un snap muy grande. Tuve que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta, un par de curvas específicas. Y tengo que sacar la mano del volante y cuando la saqué se me puso muy de cola en una curva. Lo perdí. Perdí una decimita ahí, pero después creo que contento con la vuelta, contento con la clasificación", continuó al analizar su clasificación.

X @SC_ESPN Por otro lado, el pilarense comparó su resultado en Madring con otras grandes qualys que tuvo en lo que va de la temporada: “Capaz en Miami o Canadá estábamos como los cinco mejores equipos o mejor del resto. Acá creo que no. Creo que ahora tenemos el séptimo hoy, así que haber quedado en noveno es un gran esfuerzo cuando hay un auto para estar ahí, pero quedás un poco más adelante”.