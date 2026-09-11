El preocupante análisis de Colapinto tras un viernes difícil en Madrid: "No dimos ningún salto"

Franco Colapinto terminó preocupado después de un viernes en el que Alpine no consiguió dar el salto de rendimiento que esperaba entre las dos primeras prácticas del Gran Premio de España , en Madrid. El piloto argentino finalizó 15°, lejos de los principales protagonistas y también por detrás de su compañero Pierre Gasly, que cerró la jornada en el 11° lugar.

El argentino había comenzado el día con el 13° mejor tiempo en la primera práctica, por delante de Gasly, en el estreno de la Fórmula 1 en el nuevo circuito semiurbano de la capital española. Sin embargo, el rendimiento del A526 no evolucionó como esperaba el equipo durante la segunda sesión y Colapinto terminó cuatro posiciones por detrás del francés.

Su intento de vuelta rápida con neumáticos blandos quedó condicionado por la presencia de Liam Lawson, que circulaba lentamente en el trazado. Más allá de esa situación puntual, Colapinto hizo hincapié en los problemas generales que encontró al volante y dejó una evaluación preocupante sobre el comportamiento del Alpine.

“ Creo que fue un día difícil . Estábamos lejos en la primera práctica, pero creo que había mucho por mejorar. En la segunda no dimos ningún salto. Creo que lo que intentamos mejoró adelante un poco. En los pianos estaba muy duro el auto, eso mejoró. Pero después perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal”, explicó Colapinto a ESPN después de la actividad.

El piloto argentino fue todavía más contundente al describir las sensaciones que le transmitió el auto durante las vueltas en Madring . “Creo que de vuelta el auto fue muy impredecible y un poco raro, la verdad, de manejar hoy. No dimos el paso de la FP1 a la FP2 que tendríamos que haber dado. Así que nada, hay que intentar entender”, señaló.

La falta de evolución entre las dos sesiones también encendió una señal de alerta en la pelea de Alpine por el quinto puesto del campeonato de constructores. La escudería francesa mantiene una disputa directa con Racing Bulls y los resultados del viernes en Madrid marcaron una diferencia importante entre ambos equipos.

Colapinto, preocupado tras las primeras prácticas libres en Madrid

La diferencia con Racing Bulls que preocupa a Alpine

Arvid Lindblad terminó cuarto y Yuki Tsunoda fue octavo, mientras que los dos Alpine quedaron fuera del top 10. Ante esa comparación, Colapinto no ocultó su preocupación por el rendimiento mostrado por su equipo en el inicio del fin de semana.

“Estamos años luz de los Racing Bulls. Hay que entender un poco el por qué”, afirmó el argentino, que tendrá todavía la tercera práctica libre para buscar junto con los ingenieros una explicación a la diferencia de rendimiento.

La clasificación del sábado tendrá además una importancia especial por las características del nuevo circuito madrileño. Madring presenta sectores en los que las posibilidades de adelantamiento son limitadas, por lo que la posición de partida puede resultar determinante para el desarrollo de la carrera.

Por qué la clasificación será clave en Madrid

“Es una pista difícil, especialmente de pasar. Es imposible prácticamente pasar a nadie, así que veremos qué pasa el domingo. Pero creo que hay mucho por trabajar hoy en la noche y por entender”, sostuvo Colapinto.

La actividad del Gran Premio de España continuará este sábado con la tercera práctica libre, prevista para las 7:30, mientras que la clasificación se disputará desde las 12. Allí Colapinto y Alpine buscarán revertir las sensaciones del viernes y encontrar una respuesta al comportamiento de un auto que, según describió el propio piloto argentino, todavía resulta “impredecible y raro”.