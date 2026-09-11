Franco Colapinto reveló el punto débil de su Alpine en el nuevo circuito de Madring

Colapinto completó la FP1 del GP de España y, tras sus primeras vueltas en el nuevo circuito, le marcó a su ingeniero dónde tuvo mayores dificultades.

Franco Colapinto comenzó a descubrir los secretos de Madring y, después de sus primeras vueltas en el nuevo circuito de Madrid, ya tiene identificado uno de los sectores que más trabajo le demandó. El piloto argentino terminó 13° en la primera práctica del Gran Premio de España y rápidamente intercambió sensaciones con su ingeniero de Alpine.

Apenas completó sus primeras vueltas, Colapinto se comunicó por radio con Stuart Barlow para transmitirle sus impresiones sobre el comportamiento del auto y las características del trazado. En ese intercambio, el argentino puso especial atención en una zona que le presentó dificultades durante sus primeros kilómetros.

Se trata del sector comprendido por las curvas 5 y 6, dos de los primeros desafíos que encontró el piloto de Alpine durante su adaptación a Madring. El argentino señaló esa parte del circuito como uno de los puntos en los que tuvo mayores complicaciones, algo lógico en un trazado que todos los pilotos están conociendo por primera vez.

Colapinto reveló que las curvas 5 y 6 fueron las más difíciles del Madring X @CarburandoTV Madring representa un desafío completamente nuevo para la Fórmula 1. El circuito cuenta con 22 curvas, importantes cambios de elevación y sectores técnicos que obligan a los pilotos a encontrar rápidamente los límites del auto. Por eso, cada vuelta de entrenamiento será clave para entender dónde se puede ganar tiempo y cuáles son los lugares que presentan mayores riesgos.