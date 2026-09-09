GP de España: horarios para ver a Colapinto, Varrone y Colnaghi en Madrid

El Gran Premio de España tendrá este fin de semana un atractivo especial: Franco Colapinto , Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi competirán juntos por última vez en la temporada. Los tres pilotos argentinos afrontarán sus respectivas fechas en Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3.

La cita se disputará en el Madring, el nuevo circuito ubicado en el entorno urbano de Valdebebas , en el norte de Madrid. La pista tiene 5,416 kilómetros de extensión y 22 curvas, y será estrenada por las principales categorías de las fórmulas internacionales.

Colapinto afrontará la decimocuarta ronda de la Fórmula 1 con Alpine, mientras que Varrone participará de la undécima fecha de Fórmula 2. Para Colnaghi, en tanto, será un fin de semana especial porque la Fórmula 3 disputará en Madrid su novena y última ronda del campeonato, con tres carreras.

La actividad comenzará en Argentina durante la madrugada del viernes 11 de septiembre con la práctica libre de Fórmula 3 , a las 4:55, en la que participará Colnaghi . Varrone saldrá a pista a las 6:05 para el entrenamiento de F2 y Colapinto tendrá su primera sesión de Fórmula 1 a las 8:30.

El viernes también se disputarán la clasificación de F2, desde las 10, y la segunda práctica libre de F1, a las 12. Por la tarde llegará el turno de Colnaghi con las dos sesiones de clasificación de F3, programadas para las 13:25 y las 13:55.

Viernes 11 de septiembre

F3, práctica libre: 4:55.

F2, práctica libre: 6:05.

F1, práctica libre 1: 8:30.

F2, clasificación: 10:00.

F1, práctica libre 2: 12:00.

F3, clasificación 1: 13:25.

F3, clasificación 2: 13:55.

El sábado 12 de septiembre comenzará con la carrera Sprint de F3, a las 6:05, con Colnaghi. A las 7:30 será el turno de Colapinto en la tercera práctica libre de F1, mientras que Varrone disputará la Sprint de F2 desde las 9:15.

El argentino Nicolás Varrone participará de la undécima fecha de Fórmula 2 en Madrid. www.fiaformula2.com

La clasificación de Fórmula 1 se llevará a cabo a las 11 y definirá la posición de partida para el Gran Premio de España. La jornada finalizará con la primera carrera principal de F3, a las 13, nuevamente con Colnaghi.

Sábado 12 de septiembre

F3, carrera Sprint: 6:05.

F1, práctica libre 3: 7:30.

F2, carrera Sprint: 9:15.

F1, clasificación: 11:00.

F3, carrera principal 1: 13:00.

El domingo 13 de septiembre tendrá nuevamente actividad desde la madrugada. Colnaghi correrá la segunda carrera principal de F3 a las 4:45 y Varrone disputará la carrera principal de F2 a partir de las 6:25.

El Gran Premio de España será el escenario para le definición de la F3, donde corre el argentino Mattia Colnaghi. Instagram @matticolnaghii

El cierre del fin de semana estará a cargo de Colapinto. El Gran Premio de España de Fórmula 1 comenzará a las 10 de la mañana y tendrá una distancia prevista de 57 vueltas.

Domingo 13 de septiembre

F3, carrera principal 2: 4:45.

F2, carrera principal: 6:25.

F1, Gran Premio de España: 10:00.

Colapinto viene de redondear un buen fin de semana en Monza. EFE

Así es el nuevo circuito de Madrid

El Madring combina sectores de vías públicas con terrenos privados para conformar un trazado con características de circuito urbano y permanente. Sus 22 curvas presentan diferentes niveles de exigencia y en las rectas los monoplazas podrán alcanzar velocidades cercanas a los 340 km/h. La pista tiene una longitud de 5,416 kilómetros y el Gran Premio de España de Fórmula 1 está previsto a 57 vueltas, para completar una distancia total de 308,524 kilómetros.

Para Colapinto, la competencia llegará después de su noveno puesto en el Gran Premio de Italia. El piloto de Alpine consiguió recuperarse tras un despiste que lo hizo caer de la cuarta a la decimosexta posición y terminó sumando puntos en Monza.

Ahora tendrá el desafío de afrontar por primera vez el nuevo trazado madrileño, mientras que Varrone y Colnaghi buscarán cerrar sus respectivas fechas de F2 y F3. De esta manera, los tres argentinos volverán a compartir un mismo fin de semana de competición mientras la temporada entra en su recta decisiva.