Después de los puntos en Monza, cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

La próxima cita del calendario tendrá un condimento especial y pondrá a prueba al argentino en una pista desconocida.

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 con su noveno puesto en el Gran Premio de Italia y ya tiene la mira puesta en su próximo desafío. El argentino volverá a correr el próximo fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, cuando la categoría visite por primera vez el nuevo circuito de Madrid.

La próxima cita del calendario tendrá como escenario Madring, un trazado completamente nuevo para los pilotos de la grilla. Será la primera edición del Gran Premio de España en Madrid, mientras que el circuito de Barcelona-Catalunya pasó a formar parte de una denominación independiente como Gran Premio de Barcelona.

La Fórmula 1 se traslada a Madrid. F1 Para Colapinto, la carrera llegará después de una jornada exigente en Monza, donde consiguió recuperar posiciones y finalizar dentro del top 10. El noveno puesto le permitió sumar nuevamente para Alpine y afrontar con mayor confianza una fecha que representará un desafío diferente por las características desconocidas del circuito.

Cronograma del Gran Premio de España La actividad en Madrid comenzará el viernes 11 de septiembre con las dos primeras prácticas libres, mientras que el sábado será el turno de la tercera sesión y de la clasificación que definirá el orden de partida. La carrera principal se disputará el domingo 13 de septiembre desde las 10:00 de Argentina. La transmisión de la Fórmula 1 podrá seguirse a través de Disney+.