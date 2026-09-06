Fin de semana positivo para Alpine: cómo quedó Colapinto, Gasly y el equipo francés tras un buen GP de Italia

Kimi Antonelli protagonizó uno de los grandes golpes de la temporada de Fórmula 1. El piloto de Mercedes largó desde el 19° puesto y completó una remontada espectacular para quedarse con el Gran Premio de Italia, sumar 25 puntos y llegar a 267 unidades en el campeonato. Con este triunfazo en Monza, el italiano se consolidó todavía más en lo más alto y empieza a tomar una ventaja cada vez más importante en la pelea por el título.

Detrás suyo terminó George Russell, quien completó el 1-2 de Mercedes y alcanzó los 201 puntos, mientras que Lewis Hamilton sumó ocho con Ferrari y quedó tercero con 191. En la zona media también hubo movimientos: Pierre Gasly pasó a Liam Lawson y ahora ocupa el noveno lugar del campeonato con 50 unidades contra las 49 del piloto de Red Bull. El francés, además, sigue condicionado por la pérdida de los nueve puntos que había conseguido originalmente con su podio en Mónaco.

Franco Colapinto, por su parte, volvió a sumar en una carrera que tuvo de todo. El argentino llegó a estar cuarto, pero un despiste lo hizo caer hasta el 16° puesto antes de protagonizar una gran recuperación para terminar noveno y sumar dos puntos. De esta manera, alcanzó las 21 unidades y se mantiene 12° en el campeonato, por delante de Oliver Bearman, que tiene 18.

¿Cómo quedó Alpine y Franco Colapinto en el campeonato de Fórmula 1? Colapinto quedó relegado tras el despiste. EFE El resultado también fue positivo para Alpine, que sumó ocho puntos en Monza entre sus dos pilotos y alcanzó las 71 unidades en el Mundial de Constructores. Así, la escudería francesa quedó igualada con Racing Bulls y confirmó el enorme paso adelante mostrado durante todo el fin de semana en el Templo de la Velocidad. Gasly terminó séptimo y Colapinto noveno, en una jornada que permitió al equipo volver a meterse de lleno en la pelea de la zona media.

Monza dejó entonces una imagen difícil de olvidar: Antonelli remontando 18 posiciones para ganar en casa y consolidarse como líder del Mundial, mientras Alpine volvió a sumar fuerte y Colapinto consiguió rescatar puntos después de una carrera complicada. Con cada fecha que pasa, la pelea por el campeonato y la batalla del pelotón intermedio se ponen más calientes, y Mercedes ya empieza a disfrutar del impacto de su joven estrella italiana.