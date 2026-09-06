¡Qué locura! El doble adelantamiento de Colapinto con el que volvió a la zona de puntos

El piloto argentino dejó atrás un tramo difícil de la carrera y recuperó protagonismo en el circuito italiano.

Franco Colapinto volvió a meterse en la zona de puntos del Gran Premio de Italia después de una importante remontada en Monza. El argentino, que había quedado relegado hasta el 16° puesto tras un despiste, recuperó posiciones durante la carrera y protagonizó dos sobrepasos consecutivos en la recta principal que lo llevaron nuevamente al top 10.

El piloto de Alpine había tenido un momento destacado tras el relanzamiento, cuando consiguió superar a Max Verstappen y ubicarse tercero. Sin embargo, el neerlandés recuperó rápidamente la posición y poco después también Lewis Hamilton adelantó al argentino. Instantes más tarde, Colapinto se despistó y cayó hasta el 16° lugar.

Remontada y doble adelantamiento de Colapinto en Monza Desde esa posición, el argentino comenzó a recuperar terreno. Primero avanzó un puesto tras la detención de Liam Lawson y, con el paso de las vueltas, continuó escalando posiciones. Después de completar 24 giros, Colapinto ya marchaba 12° y volvía a tener posibilidades concretas de luchar por los puntos.

El avance se aceleró después de un virtual safety car, situación que aprovechó para ganar dos posiciones. En la recta principal de Monza, Colapinto superó primero a Oliver Bearman y, enseguida, adelantó a Gabriel Bortoleto. Fueron dos sobrepasos consecutivos que le permitieron avanzar hasta la décima posición y regresar a la zona de puntos.