Otra vez, ganando posiciones: así fue la sólida largada de Colapinto en Monza

El argentino partió desde la séptima posición y rápidamente volvió a mostrar una de sus principales virtudes.

Franco Colapinto tuvo otra buena largada en el GP de Italia.

Franco Colapinto volvió a demostrar una de las características que lo distinguen en la Fórmula 1: sus buenas largadas. El argentino partió séptimo en el Gran Premio de Italia y ganó una posición en los primeros metros para colocarse sexto.

La salida también fue positiva para Pierre Gasly, que reaccionó muy bien desde la pole y logró conservar el primer lugar. Sin embargo, el piloto de Alpine perdió el liderazgo en la segunda vuelta, cuando George Russell consiguió superarlo para tomar la punta. Charles Leclerc también pasó a Gasly en la chicana, aunque el francés recuperó inmediatamente la posición en la Curva Grande.

El panorama cambió por completo en la tercera vuelta, cuando Leclerc protagonizó un fuerte accidente. A partir de ese incidente, sumado a un adelantamiento sobre Oscar Piastri, Colapinto continuó escalando en el clasificador y llegó hasta la cuarta posición.

Colapinto aprovechó las oportunidades En apenas tres vueltas, Colapinto pasó del séptimo al cuarto lugar, en otra muestra de una de sus principales virtudes: su capacidad para sacar provecho de los primeros metros de cada carrera.