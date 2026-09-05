Video: el festejo descontrolado de Alpine tras la histórica clasificación de Gasly y Colapinto en Monza

Pierre Gasly consiguió una histórica pole position y Franco Colapinto terminó séptimo, en una clasificación que desató la locura en el box de Alpine.

Alpine vivió una jornada histórica en el Gran Premio de Italia. Pierre Gasly consiguió por primera vez en su carrera la pole position de la Fórmula 1 y, al mismo tiempo, le dio a la escudería francesa el primer lugar de largada desde que compite bajo esta denominación. Como si fuera poco, Franco Colapinto también protagonizó una actuación destacada al clasificarse octavo y avanzar al séptimo puesto de la parrilla por la sanción de Kimi Antonelli.

La clasificación terminó con una escena que reflejó la magnitud del resultado. Apenas Gasly cruzó la línea de meta en su último intento de la Q3 y se confirmó que había conseguido el mejor tiempo, los integrantes de Alpine desataron una celebración alocada. Abrazos, gritos y festejos se multiplicaron en el box de la escudería francesa, que consiguió un resultado que parecía impensado antes del inicio del fin de semana.

Video: el descontrolado festejo en el box de Alpine tras la pole de Gasly y el 7° lugar de Colapinto X @F1 Gasly marcó el tiempo de referencia en una clasificación apasionante y superó por apenas 60 milésimas a George Russell. Oscar Piastri quedó tercero y completó la primera fila junto al piloto de Alpine, que este domingo tendrá la enorme responsabilidad de defender la primera posición en uno de los circuitos más emblemáticos de todo el calendario de la Fórmula 1.

El logro tiene además un peso histórico para la escudería. Alpine desembarcó oficialmente en la Fórmula 1 en 2021 y, desde entonces, nunca había conseguido una pole position bajo esa denominación. El resultado de Gasly en el Templo de la Velocidad marca así un antes y un después para el equipo de Enstone, que llega a la carrera con sus dos autos en posiciones privilegiadas.