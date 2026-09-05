La reflexiva autocrítica de Colapinto pese a la histórica clasificación de Alpine en Monza: "Tengo que aprender de Pierre"

Franco Colapinto cerró una clasificación histórica en Monza, aunque lejos de conformarse con el resultado, el argentino terminó con una sensación muy particular: podía haber conseguido todavía más. El piloto de Alpine finalizó octavo en pista y, gracias a la penalización de Kimi Antonelli, avanzó al séptimo lugar de cara a la carrera de este domingo . Será la mejor posición de largada de su carrera en la Fórmula 1 y llega en un fin de semana especial, con el equipo de Enstone sorprendiendo a todos.

“Sí, no, es bastante increíble. Creo que sorpresa del equipo también, no es que esperábamos hacer la pole. Pierre hizo un muy buen trabajo, obviamente”, reconoció Colapinto después de la clasificación. La referencia fue para Pierre Gasly, quien consiguió una inesperada pole position y completó una jornada soñada para Alpine . El argentino, además, destacó el trabajo realizado por la escudería con las nuevas actualizaciones que llegaron a Monza.

Pero la alegría por el resultado no evitó que Franco hiciera autocrítica. El argentino consideró que todavía había margen para exprimir más el rendimiento del A526 y explicó cuáles fueron las dificultades que encontró durante la sesión: “Había un poco más. Creo que un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión”, admitió el piloto de 23 años, que no terminó completamente conforme con su propio desempeño.

Colapinto también puso el foco en la evolución que tuvo el circuito a medida que avanzaron las diferentes etapas de la clasificación. Para el argentino, allí estuvo una de las claves por las que no pudo dar el mismo salto que otros pilotos: “No le encontré la vuelta porque la pista iba mejorando y eso fue un poco lo que me faltó”, explicó, luego de reconocer que durante la Q1 había comenzado a sentirse más cómodo con el comportamiento del monoplaza.

En ese sentido, Franco encontró una diferencia importante con su compañero de equipo. Gasly logró mejorar de manera considerable entre una sesión y otra y terminó coronando esa progresión con una vuelta perfecta en la Q3: “Para mí es entender un poco el porqué y la razón de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre le daba saltos más grandes que yo y yo no hacía las mejoras, no encontraba esas mejoras que él tenía”, analizó.

Pese a la autocrítica, Colapinto se mostró conforme con el rendimiento de Alpine y destacó la pole de Gasly

Lejos de verlo como algo negativo, Colapinto entendió esa comparación como una oportunidad para seguir incorporando conocimientos. El argentino destacó especialmente la experiencia del francés y reconoció que todavía tiene aspectos para aprender de él: “Eso es parte de la experiencia y también lo que tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre”, sostuvo. Y agregó que esos grandes saltos durante la qualy son claves para llegar a la última instancia con el auto en su mejor versión.

Más allá de su actuación individual, el piloto argentino se mostró muy conforme con lo conseguido por Alpine: “Igualmente fue un buen día para el equipo. Creo que dar octavo es un muy buen resultado para nosotros ayer. Y nada, hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos”, manifestó. También tuvo palabras para Gasly: “Gran laburo de Pierre y del equipo por hacerlo”, valoró Franco, consciente de que el rendimiento del equipo francés cambió las expectativas para el resto del fin de semana.

El abrazo entre Colapinto y Gasly tras la pole en Monza

Sumar puntos: el gran objetivo de Alpine en Monza

Ahora Colapinto tendrá la posibilidad de transformar esa autocrítica en un resultado importante. Este domingo partirá séptimo y tendrá a Gasly nada menos que desde la pole, en una situación inédita para Alpine durante esta temporada: “Bien, obviamente que contento con la qualy”, resumió Franco. La mejor largada de su carrera ya está asegurada, pero el desafío será todavía mayor: aprovechar el inesperado potencial de la escudería francesa y convertir la ilusión de Monza en una cosecha importante de puntos en el GP de Italia.