¡Alpine en lo más alto! Gasly hizo la pole y Colapinto larga P7 en Monza
La escudería francesa tuvo una impresionante clasificación y sus dos pilotos quedaron entre los mejores de la grilla para la carrera.
La escudería francesa tuvo una impresionante clasificación y sus dos pilotos quedaron entre los mejores de la grilla para la carrera.
En una clasificación sorpresiva para Alpine, Pierre Gasly se quedó con la pole position en Monza con un tiempo de 1:21.796, mientras que Franco Colapinto, que terminó octavo en la Q3, largará séptimo por la sanción a Kimi Antonelli.
El francés, de 30 años, consiguió así la primera pole de su carrera en la Fórmula 1, después de completar la Q3 en 1:21.786 con neumáticos blandos. Gasly superó por 60 milésimas a George Russell y por 180 a Oscar Piastri, mientras que Colapinto quedó a 434 milésimas de su compañero.
Charles Leclerc partirá cuarto con Ferrari, en la misma fila que Oscar Piastri, quien deberá esperar la resolución de un incidente registrado durante la Q2. Desde la tercera fila largarán Lewis Hamilton y Max Verstappen, mientras que Lando Norris ocupará la posición contigua a Colapinto, también beneficiado por la sanción a Antonelli.
Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto completarán la quinta fila, mientras que Carlos Sainz comenzará desde la decimocuarta posición y Fernando Alonso lo hará desde la vigésima. Sergio Pérez, por su parte, partirá decimonoveno con Cadillac.
La carrera del Gran Premio de Italia está prevista para este domingo a 53 vueltas, con un recorrido total de 306,7 kilómetros en el circuito de Monza.