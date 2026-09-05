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A pocas horas de que le quitaran el podio en Mónaco, Gasly hizo la pole para la carrera en Monza.&nbsp;
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¡Alpine en lo más alto! Gasly hizo la pole y Colapinto larga P7 en Monza

La escudería francesa tuvo una impresionante clasificación y sus dos pilotos quedaron entre los mejores de la grilla para la carrera.

MDZ Deportes

El francés, de 30 años, consiguió así la primera pole de su carrera en la Fórmula 1, después de completar la Q3 en 1:21.786 con neumáticos blandos. Gasly superó por 60 milésimas a George Russell y por 180 a Oscar Piastri, mientras que Colapinto quedó a 434 milésimas de su compañero.

Cómo quedó la grilla para el Gran Premio de Italia

Charles Leclerc partirá cuarto con Ferrari, en la misma fila que Oscar Piastri, quien deberá esperar la resolución de un incidente registrado durante la Q2. Desde la tercera fila largarán Lewis Hamilton y Max Verstappen, mientras que Lando Norris ocupará la posición contigua a Colapinto, también beneficiado por la sanción a Antonelli.

Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto completarán la quinta fila, mientras que Carlos Sainz comenzará desde la decimocuarta posición y Fernando Alonso lo hará desde la vigésima. Sergio Pérez, por su parte, partirá decimonoveno con Cadillac.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la Qualy

¡Gasly, pole en Monza!

Pierre Gasly se quedó con la pole position para el Gran Premio de Italia. Franco Colapinto, por su parte, largará desde la séptima posición.

Últimos minutos de la Q3

Todos salen a pista para sus últimos intentos, cuando quedan apenas dos minutos para definir la clasificación.

Russell aprovecha el rebufo

Antonelli le dio el rebufo a Russell en la curva 1 y el británico aprovechó para marcar el mejor tiempo. Piastri quedó cerca, mientras Gasly se ubica tercero y Colapinto décimo.

Primer intento de Colapinto en Q3

Franco Colapinto se ubica noveno tras su primer intento en la tanda definitiva. Pierre Gasly, en tanto, marcó el tercer mejor tiempo, detrás de Russell y Piastri. El argentino giró en 1:22,735.

Comienza la Q3 en Monza

Hamilton, por la mínima

Lewis Hamilton consiguió avanzar a la Q3 por apenas una milésima de segundo, en un cierre de Q2 marcado por la enorme paridad.

Eliminados en Q2

¡Colapinto se mete en Q3!

El argentino finalizó octavo en la Q2 gracias a su registro de 1:22,400. Gasly avanzó en el cuarto lugar.

Últimos intentos

Todos los pilotos comienzan a salir a pista para sus vueltas finales, cuando quedan dos minutos para el cierre de la Q2. Franco Colapinto marcha octavo y busca asegurar su lugar en la Q3.

Alpine, firme en la Q2

Pierre Gasly se ubica tercero, por detrás de los dos McLaren, mientras que Franco Colapinto marcha séptimo en la segunda tanda de clasificación.

Comenzó la Q2 en Monza

Eliminados en Q1

¡P1 y P4 para Alpine!

Colapinto terminó cuarto en la primera tanda clasificatoria y se metió en la Q2. Gasly fue el más rápido.

Alpine vuelve a la acción

Franco Colapinto regresó a pista y también lo hizo Pierre Gasly, luego de unos minutos sin actividad para los dos pilotos de Alpine.

El gran tiempo de Colapinto

El argentino se ubicó tercero gracias a su registro de 1:22,662.

Colapinto terminó cuarto en la primera tanda clasificatoria y se metió en la Q2

Alpine, al frente

Pierre Gasly tomó el primer lugar con un tiempo de 1:22.612, mientras que Franco Colapinto se ubicó tercero, a apenas 50 milésimas del registro de su compañero de Alpine.

Alpine, todavía sin salir

Tsunoda permanece fuera de pista por un aparente problema en el sistema de combustible. Mientras tanto, ninguno de los dos Alpine salió todavía a pista en Monza.

11:00 Comienza la Q1 en Monza

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