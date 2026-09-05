Franco Colapinto terminó 10º en la FP3 y se ilusiona con una buena clasificación en Monza
El piloto argentino cerró la última práctica con un registro que alimenta las expectativas de cara a la sesión que definirá la grilla.
El piloto argentino cerró la última práctica con un registro que alimenta las expectativas de cara a la sesión que definirá la grilla.
Franco Colapinto cerró la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Italia en el décimo lugar, en una sesión que tuvo a George Russell como el piloto más rápido. El argentino quedó así entre los diez mejores antes de la clasificación en Monza, en tanto que Gasly fue noveno.
Russell fue el más rápido de la sesión para Mercedes, con un registro de 1m 22.219s. Lewis Hamilton, con Ferrari, terminó segundo a 226 milésimas, mientras que Max Verstappen fue tercero a 350 milésimas. Kimi Antonelli, compañero de Russell y líder del campeonato, quedó cuarto a 361 milésimas.
La clasificación del Gran Premio de Italia se disputará este sábado desde las 11 de la mañana, hora argentina. Colapinto buscará aprovechar el rendimiento mostrado en la última práctica para avanzar a las instancias decisivas y conseguir una buena posición de largada para la carrera del domingo.
En la parte alta también quedaron Charles Leclerc entre los primeros puestos, mientras que Carlos Sainz fue decimosexto y Fernando Alonso, decimonoveno. Sergio Pérez, en tanto, finalizó vigésimo primero, a 2.812 segundos del tiempo de referencia.