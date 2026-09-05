Franco Colapinto terminó 10º en la FP3 y se ilusiona con una buena clasificación en Monza

Colapinto avanza

Con todos los pilotos utilizando neumáticos blandos, la sesión entró en la fase de simulación de clasificación y Franco Colapinto consiguió avanzar en el clasificador, superando a los dos pilotos de Audi.

Por delante, Liam Lindblad se ubicó tercero, a 0.261 segundos del líder George Russell y apenas cinco centésimas por delante de Max Verstappen. Pierre Gasly aparece séptimo, mientras que Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto ocupan el octavo y noveno puesto, respectivamente.