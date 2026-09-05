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Colapinto y su A526 mejorado durante la FP3 en Monza.&nbsp;
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Franco Colapinto terminó 10º en la FP3 y se ilusiona con una buena clasificación en Monza

El piloto argentino cerró la última práctica con un registro que alimenta las expectativas de cara a la sesión que definirá la grilla.

MDZ Deportes

Russell fue el más rápido de la sesión para Mercedes, con un registro de 1m 22.219s. Lewis Hamilton, con Ferrari, terminó segundo a 226 milésimas, mientras que Max Verstappen fue tercero a 350 milésimas. Kimi Antonelli, compañero de Russell y líder del campeonato, quedó cuarto a 361 milésimas.

Colapinto, ante la clasificación en Monza

La clasificación del Gran Premio de Italia se disputará este sábado desde las 11 de la mañana, hora argentina. Colapinto buscará aprovechar el rendimiento mostrado en la última práctica para avanzar a las instancias decisivas y conseguir una buena posición de largada para la carrera del domingo.

En la parte alta también quedaron Charles Leclerc entre los primeros puestos, mientras que Carlos Sainz fue decimosexto y Fernando Alonso, decimonoveno. Sergio Pérez, en tanto, finalizó vigésimo primero, a 2.812 segundos del tiempo de referencia.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3

Final de la FP3

El mejor tiempo de la sesión fue para el británico George Russell, mientras que Colapinto terminó en el décimo lugar.

Colapinto avanza

Con todos los pilotos utilizando neumáticos blandos, la sesión entró en la fase de simulación de clasificación y Franco Colapinto consiguió avanzar en el clasificador, superando a los dos pilotos de Audi.

Por delante, Liam Lindblad se ubicó tercero, a 0.261 segundos del líder George Russell y apenas cinco centésimas por delante de Max Verstappen. Pierre Gasly aparece séptimo, mientras que Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto ocupan el octavo y noveno puesto, respectivamente.

Russell se pone al frente

George Russell tomó el primer puesto en la sesión con un tiempo de 1m 22.687s, 0.345 segundos más rápido que el registro anterior de su compañero de equipo, Kimi Antonelli. Aunque en un principio parecía haber conseguido la vuelta sin rebufo en la recta principal, las repeticiones mostraron que sí aprovechó la estela de Antonelli hasta la zona de Ascari.

Alpine, un paso al frente

A mitad de la sesión, Antonelli sigue al frente con Mercedes, seguido por Leclerc, Gasly y Verstappen. Más adelante llegarán las simulaciones de clasificación, con poca carga de combustible y la pista en mejores condiciones.

Hasta ahora, Alpine parece haber dado un paso adelante y se muestra competitivo dentro de la zona media.

Trompo de Lawson

Lawson perdió el control de la parte trasera en la primera chicana y terminó haciendo un trompo.

Colapinto, al frente

Sainz marcó 1m23.878s mientras aumentaba la actividad en pista, con Albon, los Haas, Aston Martin, Cadillac y Lawson saliendo a rodar. Colapinto respondió con un 1:23.766 para quedar primero y luego regresó a boxes.

¡Atención, Franco!

Colapinto tuvo un pequeño despiste en el comienzo de la FP3 y se fue de pista al llegar a la primera chicana.

Colapinto tuvo un pequeño despiste en el comienzo de la FP3

¡Semáforo en verde y comienza la acción!

Franco Colapinto y Pierre Gasly ya están en pista.

7:30 Comienza la FP3 en Monza

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