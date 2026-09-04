La Fórmula 1 destacó la gran maniobra de Colapinto en Monza tras un momento de máxima tensión
El piloto argentino logró controlar su Alpine y evitar un impacto contra el muro en los últimos minutos de la segunda práctica libre.
Franco Colapinto cerró el viernes del Gran Premio de Italia con el 11° puesto en la segunda práctica libre, pero también protagonizó un momento de tensión de la sesión. En los instantes finales, el piloto argentino perdió el control de su Alpine en la variante Ascari y terminó sobre la leca.
La maniobra generó preocupación porque ocurrió a poco de finalizar la práctica y el monoplaza quedó cerca de la trayectoria. Sin embargo, Colapinto consiguió recuperar el control del A526 y evitó impactar contra el muro, lo que le permitió completar la jornada sin consecuencias mayores.
La reacción del argentino fue precisamente lo que destacó la Fórmula 1 en sus redes sociales. La categoría compartió el video del momento en Instagram y acompañó las imágenes con un mensaje que tomó con cierta naturalidad el incidente: “Colapinto, una pisadita a la leca y a seguir”.
El momento de tensión en la FP2
El episodio ocurrió en el último tramo de la variante Ascari. El Alpine perdió estabilidad y protagonizó un derrape que llevó al piloto a abandonar momentáneamente la pista y entrar en la zona de grava.Colapinto logró corregir la trayectoria antes de llegar al muro y regresar al asfalto.
La reacción resultó clave para evitar un contacto que podría haber obligado al equipo a realizar reparaciones en el auto y condicionado la preparación para la jornada del sábado. La salida de pista no impidió que el argentino completara una segunda práctica en la que terminó 11°, después de haber quedado noveno en la FP1.
La F1 compartió la maniobra en sus redes
Poco después de la sesión, la Fórmula 1 publicó el video de la maniobra de Colapinto en su cuenta de Instagram. La categoría eligió remarcar la capacidad del argentino para controlar el auto y continuar con normalidad, en lugar de presentar el episodio como un accidente. “Gran salvado de Colapinto”, escribieron en las redes de la F1 junto a las imágenes.
El episodio se produjo después de un inicio de jornada positivo para Colapinto. En la primera práctica había marcado 1:24,028, registro que le permitió ubicarse noveno, mientras Charles Leclerc lideró la sesión con Ferrari.
Colapinto ya piensa en la clasificación
El argentino completó así un viernes de sensaciones mixtas en el Autódromo Nacional de Monza, también conocido como el “Templo de la Velocidad”. Fue noveno en la FP1 y undécimo en la FP2, mientras Alpine trabaja para encontrar el rendimiento que le permita avanzar en la zona media.
La actividad del Gran Premio de Italia continuará este sábado con la tercera práctica libre, programada para las 7 de la mañana, y la clasificación, que comenzará a las 11, ambas en horario argentino.
La carrera principal se disputará el domingo desde las 10. Colapinto buscará aprovechar el trabajo del equipo para afrontar la clasificación con un Alpine competitivo y pelear por una buena posición de partida.