La Fórmula 1 destacó la gran maniobra de Colapinto en Monza tras un momento de máxima tensión

El piloto argentino logró controlar su Alpine y evitar un impacto contra el muro en los últimos minutos de la segunda práctica libre.

El piloto argentino protagonizó un susto sobre el final de la FP2 en Monza.

Franco Colapinto cerró el viernes del Gran Premio de Italia con el 11° puesto en la segunda práctica libre, pero también protagonizó un momento de tensión de la sesión. En los instantes finales, el piloto argentino perdió el control de su Alpine en la variante Ascari y terminó sobre la leca.

La maniobra generó preocupación porque ocurrió a poco de finalizar la práctica y el monoplaza quedó cerca de la trayectoria. Sin embargo, Colapinto consiguió recuperar el control del A526 y evitó impactar contra el muro, lo que le permitió completar la jornada sin consecuencias mayores.

Friday running complete pic.twitter.com/BkZGfrR33n — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 4, 2026 La reacción del argentino fue precisamente lo que destacó la Fórmula 1 en sus redes sociales. La categoría compartió el video del momento en Instagram y acompañó las imágenes con un mensaje que tomó con cierta naturalidad el incidente: “Colapinto, una pisadita a la leca y a seguir”.

El momento de tensión en la FP2 El episodio ocurrió en el último tramo de la variante Ascari. El Alpine perdió estabilidad y protagonizó un derrape que llevó al piloto a abandonar momentáneamente la pista y entrar en la zona de grava.Colapinto logró corregir la trayectoria antes de llegar al muro y regresar al asfalto.

La reacción resultó clave para evitar un contacto que podría haber obligado al equipo a realizar reparaciones en el auto y condicionado la preparación para la jornada del sábado. La salida de pista no impidió que el argentino completara una segunda práctica en la que terminó 11°, después de haber quedado noveno en la FP1.