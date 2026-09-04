El sorpresivo sincericidio de Colapinto sobre su Alpine tras una gran jornada en Monza: "Dimos un paso para atrás"

Colapinto fue 9° en la FP1 y 11° en la segunda tanda, pero reconoció que el Alpine perdió rendimiento y pidió recuperar las sensaciones del inicio.

Franco Colapinto cerró el primer día del Gran Premio de Italia con una mezcla de buenas sensaciones y preocupación. El argentino comenzó con todo en el Autódromo de Monza y terminó noveno en la primera práctica libre, donde se mostró firme durante toda la sesión y quedó por delante de Paul Aron. Sin embargo, esperaba dar otro paso en la FP2 y terminó 11°, aunque nuevamente consiguió superar a su compañero Pierre Gasly. La diferencia entre ambas tandas dejó un sabor agridulce en Alpine.

El rendimiento del A526 había generado ilusión durante la mañana, especialmente porque Colapinto pudo contar en Monza con las nuevas actualizaciones del equipo de Enstone, algo que no había ocurrido en Zandvoort. Con los neumáticos medios, el argentino encontró un ritmo competitivo y logró meterse entre los diez mejores. Pero por la tarde, con temperaturas más elevadas y el compuesto blando, el comportamiento del monoplaza cambió y Franco no pudo repetir el nivel que había mostrado horas antes.

El balance de Colapinto tras la jornada de viernes en Monza “En la FP1, muy bien; salí, di cuatro vueltas e hice el tiempo. En la FP2 estábamos un poquito perdidos, creo que dimos un paso para atrás. No sé si fue la temperatura, que hacía mucho calor, pero el auto no iba tan bien, no tenía grip en mitad de curva, se movía más”, explicó Colapinto, quien dejó en claro que el equipo deberá trabajar durante la noche para entender qué ocurrió con el Alpine en la segunda sesión.

X @SC_ESPN El argentino fue todavía más contundente al analizar su viernes y reconoció que el equipo no logró encontrar una evolución durante la jornada: “En general, no evolucionamos nada y siento que empeoramos bastante. La FP1 había sido muy positiva, con las medias había sido muy rápido y no pude hacer la simulación de qualy con la blanda. Hay que volver a eso”, señaló. Ahora, junto a los ingenieros, deberá encontrar la manera de recuperar ese rendimiento para afrontar la parte más importante del fin de semana.