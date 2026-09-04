Franco Colapinto voló con su mejorado Alpine y finalizó 9° en la FP1 del GP de Italia: Ferrari marcó el 1-2

El Gran Premio de Italia puso primera este viernes con la primera Práctica Libre en el mítico circuito de Monza. Para Franco Colapinto, el inicio del fin de semana estuvo marcado por dos novedades importantes: la confirmación de su continuidad en Alpine para 2027 y el estreno de las nuevas actualizaciones en su A526. Con ese contexto, el argentino salió a pista con el objetivo de aprovechar desde el comienzo el potencial renovado del monoplaza.

Y las primeras sensaciones fueron positivas. Colapinto terminó la primera sesión dentro del Top 10 y dejó buenas señales en un circuito que representa un desafío particular para los actuales autos de Fórmula 1. Además, el pilarense consiguió quedar por delante de su compañero de equipo en esta práctica, aunque en esta oportunidad no fue Pierre Gasly quien estuvo del otro lado del box.

Colapinto terminó 9° en la FP1 del GP de Italia El francés cedió su asiento durante la FP1 y fue reemplazado por Paul Aron, quien tuvo la responsabilidad de conducir el Alpine en la primera sesión del fin de semana. De esta manera, Colapinto contó con una referencia diferente dentro del garaje y aprovechó la oportunidad para ubicarse entre los diez mejores tiempos, mientras el equipo continúa evaluando el funcionamiento de las mejoras introducidas en el auto.

Solid session to start the weekend pic.twitter.com/JFckM9i4L5 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 4, 2026 Gasly, por su parte, tuvo un comienzo de jornada bastante menos alentador. Mientras Colapinto giraba en Monza, el piloto francés recibió oficialmente la confirmación de que perdió el tercer puesto que había conseguido en el Gran Premio de Mónaco. El Tribunal Internacional de Apelación de la FIA decidió restablecer la sanción por exceso de velocidad en el pit lane, por lo que Isack Hadjar heredó finalmente el último escalón del podio.

Por su parte, en la parte de arriba, Ferrari no dejará que nadie le quite la victoria en su casa y es por ello que tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton mostraron que van por todo este fin de semana. El piloto monegasco marcó el mejor tiempo de la práctica libre 1 (1:23.008) y fue escoltado por su compañero de equipo. Finalmente, el podio lo cerró George Russell con su Mercedes.