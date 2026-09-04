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Franco Colapinto terminó 9° en la FP1 del Gran Premio de Italia.
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Franco Colapinto voló con su mejorado Alpine y finalizó 9° en la FP1 del GP de Italia: Ferrari marcó el 1-2

Con una gran cantidad de mejoras en su Alpine, Colapinto tuvo una gran práctica libre en Monza y finalizó 9°. Por su parte, Leclerc fue el más rápido.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

El Gran Premio de Italia puso primera este viernes con la primera Práctica Libre en el mítico circuito de Monza. Para Franco Colapinto, el inicio del fin de semana estuvo marcado por dos novedades importantes: la confirmación de su continuidad en Alpine para 2027 y el estreno de las nuevas actualizaciones en su A526. Con ese contexto, el argentino salió a pista con el objetivo de aprovechar desde el comienzo el potencial renovado del monoplaza.

Y las primeras sensaciones fueron positivas. Colapinto terminó la primera sesión dentro del Top 10 y dejó buenas señales en un circuito que representa un desafío particular para los actuales autos de Fórmula 1. Además, el pilarense consiguió quedar por delante de su compañero de equipo en esta práctica, aunque en esta oportunidad no fue Pierre Gasly quien estuvo del otro lado del box.

Colapinto terminó 9° en la FP1 del GP de Italia

El francés cedió su asiento durante la FP1 y fue reemplazado por Paul Aron, quien tuvo la responsabilidad de conducir el Alpine en la primera sesión del fin de semana. De esta manera, Colapinto contó con una referencia diferente dentro del garaje y aprovechó la oportunidad para ubicarse entre los diez mejores tiempos, mientras el equipo continúa evaluando el funcionamiento de las mejoras introducidas en el auto.

Gasly, por su parte, tuvo un comienzo de jornada bastante menos alentador. Mientras Colapinto giraba en Monza, el piloto francés recibió oficialmente la confirmación de que perdió el tercer puesto que había conseguido en el Gran Premio de Mónaco. El Tribunal Internacional de Apelación de la FIA decidió restablecer la sanción por exceso de velocidad en el pit lane, por lo que Isack Hadjar heredó finalmente el último escalón del podio.

Por su parte, en la parte de arriba, Ferrari no dejará que nadie le quite la victoria en su casa y es por ello que tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton mostraron que van por todo este fin de semana. El piloto monegasco marcó el mejor tiempo de la práctica libre 1 (1:23.008) y fue escoltado por su compañero de equipo. Finalmente, el podio lo cerró George Russell con su Mercedes.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 de Monza

De la mano de Leclerc, Ferrari firmó el 1-2

Ferrari no dejará que nadie le quite la victoria en su casa y es por ello que tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton mostraron que van por todo este fin de semana. El piloto monegasco marcó el mejor tiempo de la práctica libre 1 (1:23.008) y fue escoltado por su compañero de equipo. Finalmente, el podio lo cerró George Russell con su Mercedes.

Fin de la FP1 en Monza: Colapinto 9°

Franco Colapinto impuso condiciones desde el inicio del fin de semana en Monza y en la primera práctica libre en el Templo de la Velocidad, el piloto argentino voló con su mejorado Alpine, marcó un gran tiempo de 1:24.028 y finalizó 9°.

Colapinto vuelve a la pista con la goma amarilla y el tanque de combustible cargado

Franco Colapinto volvió a salir al circuito de Monza con las gomas amarillas y los tanques cargados para probar el ritmo de carrera con su Alpine.

Una leve corrección le arruina la vuelta a Colapinto

El argentino venía en una muy buena vuelta, pero levantó en el final. Sigue en el top 10, a un segundo ahora de Leclerc y sin haber cerrado todavía un giro con la goma roja, en una pista con mucho tráfico.

Leclerc se pone primero con su Ferrari

El monegasco marca un tiempo tres décimas más veloz que Russell en rojas: 1:23.008. Ferrari y los tifosi sonríen en Monza.

VSC: se quedó Colton Herta con Cadillac

El piloto estadounidense provoca las banderas amarillas, al parecer con un problema técnico en el auto de Checo Pérez.

Tiempazo de Colapinto para meterse 5° en la práctica 1

Las mejoras en el Alpine están haciendo efecto y Colapinto las está usando a su favor para seguir marcando grandes tiempos en Monza. Ahora, giró en 1:24.028 para ubicarse 5°.

Bombazo: Alpine informa que la FIA dio marcha atrás con el podio a Gasly en Mónaco

"El equipo expresa su decepción y frustración ante el fallo emitido por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco de 2026.

Si bien discrepamos de la decisión y seguimos sosteniendo firmemente que el coche n.º 10 no superó el límite de velocidad del *pit lane* en ningún momento de la carrera, el equipo acata la resolución del panel de jueces tras la reciente audiencia celebrada en París.

Aunque el resultado no es el que esperábamos —al considerar que hemos sido sancionados injustamente—, el equipo está plenamente centrado en seguir mejorando su rendimiento en pista y se mantiene inmerso en una lucha muy reñida y competitiva por el campeonato.

Este desenlace no mermará los esfuerzos ni la motivación del equipo para alcanzar sus objetivos al final de la temporada".

Mejora Colapinto en su segunda vuelta rápida

Con un Alpine mejorado, Franco Colapinto sigue bajando sus tiempos en Monza y ahora giró en 1:24.714 para ubicarse dentro del top 10.

Primer tiempo de Colapinto en Monza

Franco Colapinto fue uno de los primeros pilotos en salir al Templo de la Velocidad y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:26.628 con gomas medias.

Paul Aron reemplazará a Gasly en la FP1 y acompañará a Colapinto

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