¡Es oficial! Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2027: así lo anunció Alpine

Tras un gran comienzo de año y sumar varios puntos, la escudería francesa apostó nuevamente en Colapinto y le renovó el contrato por una temporada más.

Este jueves, Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto y puso fin a las especulaciones que durante las últimas semanas habían surgido sobre el futuro del piloto argentino en la Fórmula 1. La escudería francesa anunció la extensión de su vínculo y ratificó su confianza de cara a los próximos desafíos.

La decisión representa un fuerte respaldo para Colapinto, quien seguirá formando parte de la grilla de la máxima categoría durante la temporada 2027. De esta manera, el argentino tendrá la posibilidad de continuar desarrollándose dentro de un proyecto que apunta a consolidarse en el campeonato.

Alpine anunció la renovación de Franco Colapinto hasta 2027 Continuing the journey @francolapinto completes our line-up for 2027 pic.twitter.com/maHzQ0r2es — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026 El anuncio oficial se produjo pocos días después del Gran Premio de Países Bajos, donde el piloto argentino volvió a quedar bajo la lupa por su desempeño. La dirigencia de Alpine evaluó positivamente el trabajo realizado durante las últimas carreras y destacó tanto su rendimiento en pista como su adaptación al monoplaza.

Con esta renovación, la escudería francesa también busca darle continuidad a su proyecto deportivo y evitar cambios en su alineación de pilotos. La permanencia de Colapinto permitirá al equipo trabajar con mayor estabilidad en el desarrollo del auto y en los objetivos trazados para las próximas temporadas.

Franco Colapinto seguirá escribiendo más capítulos en la historia de Alpine. X @F1 Así, Alpine despejó definitivamente una de las grandes incógnitas que rodeaban a Colapinto y le aseguró al argentino un lugar en la Fórmula 1 para 2027. El piloto tendrá ahora por delante el desafío de responder a la confianza recibida y seguir creciendo en una categoría cada vez más competitiva.