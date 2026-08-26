Colapinto continuaría en Alpine en 2027 y el anuncio es inminente: qué se sabe hasta ahora

Franco Colapinto tiene todo encaminado para continuar como piloto titular de Alpine en la temporada 2027 de Fórmula 1 . Si bien la escudería francesa todavía no realizó el anuncio oficial, la confirmación podría llegar en las próximas horas y le permitiría al argentino afrontar por primera vez dos temporadas completas en la máxima categoría.

De concretarse, Colapinto se convertiría en el primer piloto argentino en disputar dos campeonatos completos de Fórmula 1 desde Carlos Reutemann. El Lole lo hizo en 1980 y 1981, temporada en la que terminó como subcampeón mundial con Williams.

Las versiones indican que la presentación podría realizarse mediante un video en el que participen el propio Colapinto y Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine . El italiano fue una figura clave en la llegada del argentino a la escudería y también intervino en la cesión de cinco años acordada con Williams.

La continuidad de Colapinto tomó forma durante las últimas semanas. A fines del mes pasado se supo que el acuerdo estaba avanzado en un alto porcentaje y se especuló con que el anuncio podía producirse después del Gran Premio de Países Bajos.

El anuncio sobre la continuidad de Franco Colapinto en 2027 es inminente.

Con esa fecha ya superada, todo apunta a que la definición podría conocerse en breve. Alpine , de todos modos, todavía no hizo pública la confirmación, por lo que resta esperar el anuncio formal de la escudería.

La decisión también está relacionada con la evaluación que Briatore realizó durante la temporada. El italiano había señalado el 23 de junio que antes del receso se definiría la alineación para 2027 y siguió de cerca el rendimiento del argentino a medida que avanzó el campeonato.

Los argumentos de Colapinto para seguir

El rendimiento en pista aparece como uno de los principales motivos detrás de la posible continuidad. Colapinto completó las 29 carreras principales que largó entre 2025 y 2026, una racha que lo ubica actualmente como el piloto con más Grandes Premios consecutivos finalizados.

En 2026 también consiguió sus mejores resultados en la Fórmula 1, con un sexto puesto en Canadá y un séptimo en Miami. Además, suma 19 puntos y es tercero entre los pilotos con más vueltas completadas en la temporada.

Colapinto está teniendo un gran 2026. www.francolapinto.com

Su regularidad tomó mayor relevancia a medida que Alpine perdió rendimiento frente a otros equipos. Aun así, el argentino protagonizó actuaciones destacadas, como la remontada de diez posiciones en Silverstone para terminar noveno después de largar 19.º y el punto conseguido en Bélgica.

También avanzó posiciones en la largada en nueve de las doce carreras dominicales disputadas hasta el Gran Premio de Países Bajos, una de las características que más se destacaron de su desempeño durante el año.

Un segundo año completo en Alpine

La temporada 2027 representaría una etapa diferente para Colapinto. En 2024 debutó con Williams en la decimoquinta fecha y, al año siguiente, se metió como piloto titular de Alpine durante el campeonato, en reemplazo de Jack Doohan.

En 2026, en cambio, pudo realizar por primera vez una pretemporada completa y comenzar el campeonato desde la primera carrera. Esa preparación le permitió trabajar desde el inicio con el equipo y afrontar el desarrollo del A526 en igualdad de condiciones con sus competidores.

Alpine comenzó el año con un monoplaza competitivo, aunque perdió terreno en las últimas fechas. Las mejoras incorporadas al auto de Pierre Gasly también llegarán al A526 de Colapinto en Monza, entre el 4 y el 6 de septiembre.

A ese escenario deportivo se suma el respaldo económico de sus principales patrocinadores, que mantienen su compromiso con el piloto argentino. Con todos estos factores sobre la mesa, Colapinto está cada vez más cerca de tener asegurado un segundo campeonato completo en Alpine, a la espera de que la escudería haga oficial la decisión.