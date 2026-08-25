Otra polémica de la Fórmula 1 con Franco Colapinto: le "robaron" el premio que había ganado

En pleno fin de semana del Gran Premio de Países Bajos, una decisión de la Fórmula 1 generó sorpresa entre los seguidores de Franco Colapinto . El argentino había sido el piloto más votado en la elección del mejor sobrepaso de julio, pero finalmente el reconocimiento quedó en manos de Max Verstappen , una situación que despertó dudas sobre el mecanismo utilizado por la categoría.

La maniobra de Colapinto se produjo durante el Gran Premio de Bélgica, cuando el piloto de Alpine realizó un doble adelantamiento sobre Pierre Gasly y Liam Lawson. La acción, concretada en una de las zonas más rápidas de Spa-Francorchamps, le permitió avanzar posiciones y fue ampliamente respaldada por el público en la votación oficial.

De acuerdo con los resultados difundidos por la propia Fórmula 1, Colapinto reunió el 56% de los votos , mientras que Verstappen quedó segundo con el 37% por su adelantamiento sobre Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría. Lawson y Lewis Hamilton obtuvieron el 3% cada uno, mientras que otra maniobra de Verstappen recibió el 1%.

El adelantamiento del argentino ocurrió en la vuelta 31 de las 44 disputadas en Spa-Francorchamps. Colapinto circulaba en el duodécimo puesto cuando encontró a Gasly y Lawson peleando delante suyo y aprovechó la velocidad y la energía eléctrica que había reservado para intentar avanzar.

El piloto de Alpine se lanzó por el sector interno y logró superar a los dos rivales antes de la chicana , con los tres autos prácticamente en paralelo. La espectacularidad de la maniobra hizo que fuera la preferida de los fanáticos en la encuesta publicada por la Fórmula 1 .

La maniobra de Colapinto para superar a Gasly y Lawson

Sin embargo, el anuncio realizado durante el Gran Premio de Países Bajos tuvo otro protagonista. En la Fan Zone de Zandvoort, Verstappen apareció junto a Lawson y recibió el reconocimiento por el “Overtake of the Month”.

Por qué Verstappen recibió el premio

La explicación está en que la votación de los aficionados no sería el único criterio utilizado para definir al ganador. La propia Fórmula 1 señala que el premio es “otorgado por votación de los aficionados y un panel de expertos”, aunque no especifica qué peso tiene cada instancia en la decisión final.

La categoría también explica que los aficionados pueden elegir entre una selección de adelantamientos y votar por su favorito a través del sitio oficial. Sin embargo, no detalla quiénes integran el denominado panel de expertos ni cómo se combina su evaluación con el resultado de la encuesta.

Ese punto permite entender por qué Verstappen pudo quedarse con el reconocimiento pese a que Colapinto había obtenido una diferencia considerable en la votación del público. La elección de los fanáticos, por sí sola, no determina necesariamente al ganador final.

Finalmente, el premio fue para Max Verstappen. Instagram @F1

La explicación que todavía no dio la Fórmula 1

La situación generó sorpresa porque los porcentajes publicados mostraban una ventaja clara para Colapinto. Sin embargo, la categoría no informó de manera detallada cómo intervino el panel de expertos en la definición ni qué incidencia tuvo su evaluación sobre el resultado de la encuesta.

El premio al Adelantamiento del Mes fue creado en 2023 y, al finalizar la temporada, los ganadores mensuales compiten entre sí para definir el mejor sobrepaso del año. Por eso, la controversia alrededor de la elección de julio también deja una cuestión pendiente: la Fórmula 1 debería explicar con mayor claridad cómo se determina el ganador cuando la preferencia del público y la decisión final no coinciden.

En este caso, los números de la votación fueron contundentes a favor de Colapinto, pero el reconocimiento terminó en manos de Verstappen. La clave estuvo en un criterio adicional al voto de los aficionados que la categoría contempla en las bases del premio, aunque sin precisar públicamente cómo influye en la decisión definitiva.