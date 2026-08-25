Atrapado en Ámsterdam: Franco Colapinto fue visto a los besos con una famosa actriz tras su crisis

El piloto de Fórmula 1 y la artista fueron fotografiados en un paseo romántico luego de competir en el Gran Premio de Países Bajos.

El piloto fue visto caminando de la mano por las calles de Europa. / Archivo

Las idas y vueltas sentimentales en el mundo del deporte y el espectáculo volvieron a sumar un capítulo de alto impacto. Franco Colapinto y Maia Reficco fueron fotografiados juntos en Europa, confirmando que dejaron atrás la crisis que atravesaron durante las últimas semanas.

La novedad fue revelada por Yanina Latorre en SQP (América TV). Durante la emisión, la conductora mostró postales exclusivas de la pareja caminando abrazada por las calles de Ámsterdam, justo después de que el argentino compitiera en el Gran Premio de Países Bajos.

La foto de la nueva oportunidad "¡Se reconciliaron! Nos llegaron fotitos. Ella lo debe haber ido a ver y salieron a pasear juntos", detalló la periodista al aire. La noticia causó sorpresa, ya que a fines de julio se había confirmado un alejamiento debido a las exigencias del calendario deportivo.

Maia Reficco viajó a Países Bajos para apoyar a Franco Colapinto en su fecha de Fórmula 1. SQP Sin embargo, el tema también reflotó internas del entorno. Latorre reveló detalles sobre la mirada familiar alrededor de la joven artista: "A mí lo que me llegó es que, a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa. Yo estuve averiguando y a mí me dijeron que ella es un amor".