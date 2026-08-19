Franco Colapinto y una confirmación que cambia el mercado de pilotos para 2027

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 empieza a encontrar un escenario más favorable a medida que algunas piezas del mercado de pilotos para 2027 quedan definidas. Una de las alternativas que podía aparecer en la pelea por una butaca de Alpine acaba de desaparecer y el argentino mantiene sus posibilidades de continuar como titular .

La definición llegó desde Williams, que aseguró la continuidad de Carlos Sainz para la próxima temporada. El español había sido mencionado entre los pilotos que podían entrar en consideración para ocupar un lugar en Alpine si la escudería francesa decidía realizar un cambio en su alineación.

Para Colapinto , por lo tanto, el anuncio representa algo más que una renovación ajena: uno de los nombres que podían competir por su lugar ya no está disponible. En un mercado que recién comienza a moverse, cada contrato que se firma reduce las opciones y modifica las posibilidades de quienes todavía esperan una definición.

En Alpine, Pierre Gasly es el único piloto que cuenta actualmente con una confirmación para 2027. La segunda butaca continúa abierta y allí aparece Colapinto, que afrontará los próximos desafíos con el objetivo de transformar sus actuaciones y el respaldo que tiene dentro del proyecto en una continuidad oficial.

La situación del argentino también debe analizarse a partir de los movimientos que se producen fuera de Alpine . Con Sainz confirmado en Williams, uno de los pilotos experimentados que podía entrar en las conversaciones quedó descartado. Fernando Alonso es otro nombre que había aparecido en distintas especulaciones, aunque su futuro está vinculado a la decisión que tome Aston Martin.

El español todavía no tiene anunciado oficialmente un acuerdo para 2027, pero todo apunta a que su continuidad en Aston Martin sigue siendo una posibilidad concreta. De esta manera, Alpine pierde posibles alternativas incluso antes de tener que resolver quién acompañará a Gasly.

Mientras tanto, Colapinto llega a esta etapa de la temporada con varios elementos a su favor. Su evolución dentro de Alpine fue seguida de cerca por la estructura y Steve Nielsen, director ejecutivo del equipo, reconoció públicamente que el argentino cuenta con argumentos para permanecer.

Franco Colapinto gana margen en Alpine mientras el mercado de pilotos empieza a definirse. www.francolapinto.com

A eso se suma el respaldo de sus patrocinadores, un factor que también forma parte de la construcción del proyecto alrededor del piloto bonaerense. La decisión final todavía no está tomada, pero el escenario empieza a encaminarse: hay menos candidatos disponibles y Colapinto continúa dentro de la discusión por la segunda butaca.

Cómo se mueve el mercado de la Fórmula 1 para 2027

Las decisiones de Williams fueron dos de las últimas piezas en acomodarse. Alexander Albon había confirmado el martes su continuidad y, un día después, Sainz completó la alineación del equipo para 2027. El español llegó a Grove en 2025 después de abandonar Ferrari y durante su primera etapa consiguió tres podios, dos de ellos en Grandes Premios y uno en una carrera Sprint.

Five seasons, over 100 race starts - and many more to come



Today we’re confirming that Alex Albon will continue racing with us in 2027, extending his long-term commitment to the team. Tap here to find out more: https://t.co/BasROB67p7 pic.twitter.com/1YkxrIeqgO — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) August 18, 2026

Sainz celebró la continuidad con un mensaje dirigido al equipo: “Estoy encantado de anunciar que continúo mi camino con la familia Atlassian Williams F1 Team. Creo realmente en las personas que forman este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el trabajo que se están realizando entre bastidores”.

Con esas dos confirmaciones, Williams ya cerró su pareja para la próxima temporada. También tienen sus alineaciones definidas McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri; Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton; Mercedes, con George Russell y Kimi Antonelli; y Cadillac, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Max Verstappen es, por ahora, el único piloto confirmado de Red Bull, mientras que Gasly es el único asegurado en Alpine.

Los equipos que aún mantienen dudas

Las dudas aparecen en varios equipos. Aston Martin todavía debe resolver la situación de Alonso y la continuidad de Lance Stroll para 2027. Haas tampoco confirmó oficialmente a Esteban Ocon y Oliver Bearman, pese a que ambos llegaron a la escudería con acuerdos iniciados en 2025. En el caso de Bearman, Komatsu explicó que existe una opción para extender el vínculo.

Racing Bulls también mantiene abiertas sus dos plazas. Liam Lawson y Arvid Lindblad tienen asegurada su participación durante 2026, pero todavía no existe una definición sobre la formación del equipo para el año siguiente. Audi atraviesa una situación diferente: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto cuentan con contratos multianuales, aunque la escudería no hizo pública su duración exacta. Por eso, oficialmente, tampoco existe una confirmación específica de ambos para 2027.

En medio de este tablero todavía incompleto, Alpine aparece como uno de los equipos que concentra mayor atención, justamente porque tiene una sola butaca definida. La otra podría ser para Colapinto, y cada movimiento que cierre una alternativa en otro equipo aumenta el margen de maniobra del argentino.

Alpine aún mantiene una duda sobre su alineación para la temporada 2027. www.francolapinto.com

La temporada 2026 todavía tiene mucho por delante, por lo que Alpine no necesita tomar una decisión inmediata. Pero mientras el mercado comienza a cerrarle puertas a algunos candidatos, Franco Colapinto permanece dentro de la carrera por continuar en la Fórmula 1 en 2027.