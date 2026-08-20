Crece la expectativa en torno al futuro de Franco Colapinto y el anuncio de Alpine ya tendría fecha

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana después del receso de verano y todas las miradas estarán puestas desde este viernes en el circuito de Zandvoort, donde comenzará la actividad del Gran Premio de Países Bajos. Pero para Franco Colapinto hay otro tema que concentra buena parte de la atención: su futuro en Alpine para la temporada 2027 .

El piloto argentino dialogó este jueves con los medios presentes y fue consultado por las conversaciones relacionadas con su continuidad en la escudería francesa. Colapinto evitó colocar la renovación como su principal preocupación y aseguró que actualmente está concentrado en mejorar su rendimiento y ayudar al equipo a recuperar competitividad.

Mientras tanto, la expectativa crece porque distintas informaciones del paddock señalan que Alpine podría avanzar con la definición después del Gran Premio de Países Bajos, que terminará el domingo. Algunas versiones ubican el lunes 24 de agosto como una fecha clave, aunque también existe la posibilidad de que la confirmación se extienda hasta los primeros días de septiembre.

En la previa del comienzo de la actividad, que tendrá sus primeras sesiones este viernes, Colapinto fue contundente al explicar que su prioridad no está puesta en resolver ahora qué ocurrirá durante la próxima temporada.

"Estoy contento con mi rendimiento. Intento dar un paso adelante cada fin de semana y seguir mejorando, pero en general me he sentido más satisfecho que el año pasado. Estoy cómodo en el equipo, así que todo bien", expresó el argentino.

Luego, profundizó sobre la situación y dejó claro que, por ahora, su atención está puesta en el presente de Alpine y no en las negociaciones contractuales. "Creo que realmente estamos enfocados en intentar hacer que el coche sea más rápido y mejor en cada carrera, y en extraer más rendimiento del coche. Creo que definir un nuevo contrato no es el principal objetivo pensar en esas cosas, sino intentar hacer que el coche sea mucho más rápido, porque eso es lo que necesitamos en este momento. Así que estamos trabajando en eso", explicó.

La postura de Colapinto coincide con el objetivo de Alpine de recuperar terreno en la zona media de la parrilla. La escudería comenzó la temporada con expectativas importantes, pero perdió competitividad durante las últimas carreras antes del receso. Ahora, el equipo busca dar un paso adelante en la segunda mitad del campeonato.

La fecha que todos esperan para la renovación de Colapinto

Aunque Colapinto prefirió quitarle importancia a la definición contractual, el mercado de pilotos de Fórmula 1 2027 continúa avanzando y su futuro es uno de los temas que más interés genera. El contrato del argentino con Alpine finaliza a finales de 2026, por lo que una renovación debe ser acordada antes de la próxima temporada.

En los últimos días, diferentes versiones indicaron que la escudería francesa tendría previsto definir su situación después del Gran Premio de Países Bajos. Una de las fechas que comenzó a circular es el lunes 24 de agosto, inmediatamente después de la competencia de Zandvoort. Sin embargo, otras informaciones sostienen que la resolución podría demorarse hasta los primeros días de septiembre.

En paralelo, Colapinto atraviesa un momento que, según distintos análisis recientes, lo posiciona favorablemente dentro del mercado. Con varios asientos de cara a 2027 todavía en discusión, su rendimiento durante 2026 y su adaptación a Alpine son factores que juegan a su favor.

Alpine aún no define la situación de Colapinto para la temporada 2027. www.francolapinto.com

Colapinto destacó su evolución durante 2026

El piloto argentino también hizo referencia al aprendizaje acumulado desde su llegada a la Fórmula 1 y consideró que la experiencia adquirida le permitió afrontar esta temporada desde otro lugar. "Creo que estoy en un lugar mucho mejor, mucho más feliz, más cómodo y con más experiencia. Creo que eso es lo más importante: la forma en la que mejorás y avanzás es aprendiendo de todas las carreras que has disputado", manifestó.

Colapinto recordó además el tramo final de la temporada 2025 y cómo aquella etapa le permitió seguir creciendo pese a las dificultades que presentaba el monoplaza. "Y creo que esta parte final de 2025, por estas fechas, fue muy buena, por la manera en que seguí aprendiendo y mejorando con un coche bastante difícil. Y este año siento que estoy en un lugar mejor, más cómodo".

El argentino reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar, algo que considera lógico al estar disputando su primer campeonato completo en la máxima categoría. "Por supuesto, creo que todavía necesito trabajar en muchas áreas, como cualquier piloto y, especialmente, al tratarse de mi primer año completo, así que creo que todavía tengo mucho que mejorar y en lo que trabajar. Pero sí, estoy bastante contento con la mejora y con cómo me siento con el equipo y con el coche", concluyó.

Ahora, mientras Colapinto se prepara para volver a competir desde este viernes en Zandvoort, la expectativa estará dividida entre lo que pueda conseguir en pista y la decisión que Alpine tome sobre su futuro. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre la fecha exacta del anuncio, pero los próximos días aparecen como un período clave para conocer si el argentino seguirá siendo uno de los pilotos titulares de la escudería en 2027.