Colapinto deberá esperar: Alpine le dio la prioridad a Gasly y los hinchas no tardaron en reaccionar

La Fórmula 1 vuelve a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos , una cita que marcará el regreso de la Máxima después del receso. Para Franco Colapinto , sin embargo, el retorno tendrá una particularidad: Alpine pondrá en pista una importante actualización , aunque el argentino deberá esperar para recibirla.

El equipo francés decidió llevar a Zandvoort un nuevo paquete de mejoras para el A526, pero en esta ocasión solo estará disponible para el monoplaza de Pierre Gasly . Colapinto recién contará con la actualización -esperemos- en la próxima fecha, el Gran Premio de Italia en Monza.

La situación generó sentimientos encontrados en el piloto argentino, que ya pudo comprobar en el simulador de la escudería el potencial que tendría el nuevo desarrollo.

Aunque todavía no podrá utilizarla en pista, Colapinto tuvo la posibilidad de probar la evolución en el simulador de Alpine en Enstone. Según explicó, los primeros datos resultaron alentadores y permiten imaginar un salto de rendimiento para la segunda parte de la temporada.

"En el simulador (la actualización) parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros", explicó el argentino.

El piloto de Alpine también destacó que la comparación entre Gasly y el resto de los competidores permitirá determinar si las modificaciones cumplen con las expectativas. "Por el momento, se ve bien en el simulador y los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos".

Gasly tendrá la actualización antes que Colapinto

La decisión de Alpine responde, en parte, a los tiempos de producción del paquete. Originalmente, la intención era introducir las mejoras en Monza y en los dos monoplazas, pero el trabajo de la fábrica permitió adelantar su llegada a Zandvoort.

"La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches, pero llegó aquí antes de lo esperado, lo cual ya es algo bueno. Por desgracia, solo está disponible para un coche", explicó Colapinto.

El argentino entiende que la situación puede ser positiva para Alpine si el A526 de Gasly muestra una mejora significativa, aunque admitió que para él podría representar un fin de semana complicado. "Si funciona plenamente podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí, pero voy a dar lo mejor de mí para que, entre todos, intentemos maximizar el paquete que tenemos".

Colapinto tendrá que esperar en Alpine y los hinchas expresaron su enojo en redes. Instagram @alpinef1team

La prioridad del equipo estará puesta en comprobar si las modificaciones permiten reducir la distancia con los Racing Bulls y mejorar la posición de Alpine en la zona media de la parrilla. Si el resultado es satisfactorio, Colapinto podrá disponer del mismo paquete a partir de Monza.

El enojo de los hinchas de Franco en redes

La noticia de que Gasly tendrá las mejoras en Zandvoort y Colapinto deberá esperar generó una rápida reacción entre los seguidores del argentino. En redes sociales, varios fanáticos cuestionaron que el equipo francés haya decidido utilizar el nuevo paquete únicamente en uno de sus autos.

"¿Sólo mejoras para Gasly? Listo ya arranqué mal el jueves", escribió uno de los hinchas, mientras que otro resumió su malestar con un contundente: "Siempre lo mismo". También aparecieron críticas vinculadas al tiempo que tuvo Alpine para preparar el regreso. "¿Un mes de receso y las actualizaciones son solo para Gasly?", plantearon.

La disconformidad se repitió en otros comentarios: "¿Solo Gasly? Qué hacen, ¿trabajan dos días a la semana?" y "¿Siempre las actualizaciones para Gasly? Ya ni quiero ver la carrera". Así, antes incluso de que comiencen las primeras sesiones en Zandvoort, la decisión de Alpine ya instaló uno de los principales focos de atención alrededor de Colapinto.