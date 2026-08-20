Colapinto y un nuevo reconocimiento de la F1: líder total del ranking que confirma una de sus grandes virtudes

La Fórmula 1 sorprendió este jueves con una publicación que tiene a Franco Colapinto como su principal protagonista. A pocas horas del comienzo del Gran Premio de Países Bajos, la categoría difundió una clasificación especial de la temporada 2026 y ubicó al piloto argentino en el primer lugar.

El reconocimiento llegó por una característica que Colapinto viene demostrando durante sus largadas. La Fórmula 1 comparó los tiempos de reacción de los pilotos cuando se apagan las luces del semáforo y el representante de Alpine quedó primero entre todos.

El argentino consiguió su mejor registro durante el Gran Premio de China, en el circuito de Shanghái, donde reaccionó en apenas 148 milésimas de segundo. Pero además de encabezar la clasificación, Colapinto aparece otras dos veces entre los nueve mejores tiempos de la temporada.

La segunda mejor marca del argentino llegó en el Gran Premio de Catalunya, donde registró una reacción de 170 milésimas y quedó en el sexto lugar del ranking. También aparece en la novena posición gracias a las 181 milésimas que consiguió en la largada del Gran Premio de Gran Bretaña.

La Fórmula 1 acompañó la publicación con un mensaje que resaltó precisamente la velocidad de reacción del piloto de Alpine: “¡Piensa rápido! Estos son los tiempos de reacción más rápidos de los pilotos en la salida en lo que va de temporada, con Franco Colapinto a la cabeza ”.

El reconocimiento de la categoría no pasó inadvertido para el argentino. Colapinto compartió la publicación en sus historias de Instagram y reaccionó con una frase fiel a su estilo: “P1 + Top 9 x 3 juuuu”.

La reacción de Franco Colapinto a la publicación de la Fórmula 1.

Así, el piloto de Alpine quedó asociado a uno de los aspectos más particulares de la temporada 2026 y recibió una mención directa de la propia categoría, justo antes de regresar a la pista después del receso.

Colapinto se prepara para volver a la acción

El reconocimiento llega en la previa del Gran Premio de Países Bajos, que marcará el regreso de la Fórmula 1 después del receso. Colapinto afrontará desde este viernes la duodécima fecha del campeonato en el circuito de Zandvoort.

La jornada comenzará a las 7:30 de Argentina con la única práctica libre del fin de semana. Cuatro horas más tarde, a las 11:30, será el turno de la clasificación para la carrera sprint. El sábado, los pilotos disputarán la sprint desde las 7, en una competencia de 24 vueltas que entregará puntos a los ocho primeros. Luego, a las 11, llegará la clasificación para la carrera principal. La actividad continuará el domingo con la carrera principal, que comenzará a las 10.

Colapinto llega a Zandvoort con 19 puntos y varios resultados destacados en 2026. El argentino consiguió el sexto puesto en Canadá y el séptimo en Miami, además de protagonizar remontadas importantes en China y Gran Bretaña. El Gran Premio de Países Bajos será, además, una de las últimas oportunidades para competir en Zandvoort, ya que el circuito dejará de formar parte del calendario de la Fórmula 1 a partir de 2027.

Mientras se prepara para volver a subirse al A526, Colapinto recibió un reconocimiento especial de la categoría: la Fórmula 1 lo puso primero entre los pilotos con las reacciones más rápidas de la temporada.