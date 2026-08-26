Colapinto alcanzó una impresionante marca que lo pone al frente entre los pilotos de la F1

Franco Colapinto dejó atrás el polémico Gran Premio de Países Bajos con una sanción que condicionó su carrera, pero también con un dato estadístico que merece atención. El argentino completó nuevamente una competencia principal y llegó a 29 carreras consecutivas sin abandonar, una marca que lo convirtió en líder entre los pilotos actuales de la Fórmula 1 .

La polémica de Zandvoort se originó cuando Colapinto superó a Yuki Tsunoda en un sector con doble bandera amarilla, durante los instantes posteriores al accidente de Max Verstappen. Los comisarios determinaron que correspondía sancionarlo con un pase y siga por boxes, una decisión que generó críticas por el criterio utilizado para evaluar la maniobra.

La normativa contempla sanciones para las infracciones cometidas bajo bandera amarilla, pero el debate quedó centrado en las circunstancias de la maniobra y en la interpretación de los comisarios. La discusión creció en redes sociales y la FIA terminó condenando los ataques y los mensajes abusivos dirigidos contra los encargados de aplicar las sanciones.

La maniobra por la que fue sancionado Franco Colapinto en Zandvoort

Más allá de esa controversia, el resultado de Zandvoort le permitió a Colapinto quedarse con el primer puesto de una estadística de regularidad. El argentino acumula 29 Grandes Premios consecutivos finalizados y desplazó a Esteban Ocon, que había llegado a la cita neerlandesa con una racha de 28.

El francés abandonó en la vuelta 52 por un problema de motor que dejó su Haas detenido en la curva 11. De esta manera, mientras la serie de Ocon se cortó, Colapinto sumó otra carrera a la suya y quedó como el piloto en actividad con mayor cantidad de competencias principales terminadas de forma consecutiva.

| FRANCO COLAPINTO LLEVA 625 DÍAS SIN UN DNF



EL RÉCORD ACTIVO MÁS LARGO EN UN PILOTO DE LA PARRILLA DE LA F1



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La racha del argentino comenzó con su debut en Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romagna de 2025. Desde entonces, terminó todas las carreras que inició con la escudería francesa.

La regularidad de Colapinto en la F1

Para comprender el registro hay una aclaración importante. El Gran Premio de Gran Bretaña de 2025 no interrumpió la serie porque Colapinto ni siquiera pudo largar aquella competencia, debido a un problema en la transmisión. La estadística considera las carreras que el piloto efectivamente comienza. Por eso, Silverstone figura como un Gran Premio no disputado y no como un abandono.

Con 29 carreras, el argentino encabeza ahora el ranking entre los pilotos actuales. Lewis Hamilton aparece segundo, con 15, mientras que Gabriel Bortoleto suma 13. Además, los tres forman parte del grupo de pilotos que completaron todas las carreras de la temporada 2026.

Hamilton tiene, además, el mejor registro en vueltas completadas durante el año, con 745. Colapinto aparece tercero, con 735, ya que terminó todas las carreras que largó, aunque en algunas completó menos vueltas.

Lo de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es cosa seria. www.francolapinto.com

Una marca que ya lo acerca a los históricos

Los 29 Grandes Premios consecutivos finalizados también tienen peso en la estadística histórica de la Fórmula 1. Colapinto igualó a Fernando Alonso en el undécimo puesto, con la misma cantidad de carreras terminadas de manera consecutiva.

El español construyó su racha entre China 2013 y Bélgica 2014. Mucho más arriba aparece Lewis Hamilton, dueño del récord histórico con 48 carreras consecutivas finalizadas, entre el Gran Premio de Gran Bretaña de 2018 y el de Baréin de 2020.

Colapinto, mientras tanto, acaba de sumar una carrera más a una secuencia que mantiene desde su llegada a Alpine: 29 Grandes Premios iniciados y 29 carreras terminadas.