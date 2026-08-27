Se va Coudet y hay candidato: el DT que dirige otro club y está dispuesto a renunciar para asumir en River

Tras la eliminación en la Sudamericana, Chacho Coudet se iría del Millonario y hay un candidato para sucederlo que renunciaría en su actual club.

River volvió a recibir otro golpe durísimo y la crisis futbolística parece no tener fin. El Millonario empató 1-1 ante Independiente Santa Fe en los 90 minutos, perdió 8-7 en una interminable tanda de penales y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un nuevo fracaso que dejó a Eduardo Coudet en el centro de todas las miradas y con su continuidad seriamente comprometida.

La eliminación en Colombia se suma a una lista de resultados que encendieron todas las alarmas en Núñez. River también quedó afuera de la Copa Argentina ante Aldosivi en los 16avos de final y perdió la final frente a Belgrano de Córdoba. Con este panorama, el ciclo del Chacho quedó pendiendo de un hilo y no se descarta que el entrenador tome la decisión de dar un paso al costado en las próximas horas.

Si finalmente Coudet deja su cargo, la dirigencia de River ya tendría definido al principal candidato para hacerse cargo del equipo: Hernán Crespo. El exdelantero, actualmente al frente de Atlas de México, es el nombre que más seduce en Núñez para intentar darle un golpe de timón a un equipo que necesita recuperar rápidamente la confianza y volver a competir por objetivos importantes.

Hernán Crespo, el gran candidato a suceder a Coudet en River Hernán Crespo, el gran candidato a suceder a Coudet en River. @SaoPauloFC El principal punto a favor para River es que Crespo estaría dispuesto a escuchar una propuesta formal. Aunque tiene contrato vigente con Atlas, el entrenador ya habría transmitido a su círculo íntimo que no tendría inconvenientes en dejar el fútbol mexicano si aparece la posibilidad de asumir en el Millonario. No sería una decisión sencilla, pero hay un factor que pesa: dirigir a River siempre fue uno de sus grandes sueños.