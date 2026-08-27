Los mejores memes de la eliminación de River de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe
River quedó eliminado ante Independiente Santa Fe y los memes apuntaron a Coudet, Martínez Quarta y Borré, además de poner el foco en los millones invertidos.
River quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder por penales ante Independiente Santa Fe en el Monumental y las redes sociales explotaron apenas terminó la definición. Esta vez, el humor de los hinchas estuvo atravesado principalmente por las críticas al ciclo de Eduardo Coudet, pero también apuntó contra algunos futbolistas, con Lucas Martínez Quarta y Rafael Borré entre los principales señalados.
Además, los memes hicieron foco en el fuerte gasto que realizó River en el mercado de pases para incorporar a Thiago Almada y Ángel Correa, dos refuerzos por los que el club desembolsó casi 40 millones de dólares. La eliminación ante Santa Fe abrió la puerta a todo tipo de comparaciones y cargadas sobre la inversión del Millonario, mientras Coudet y varios jugadores quedaron en el centro de las críticas.