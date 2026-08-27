El dolor de Santiago Beltrán tras la eliminación de River: "Quiero pedirle disculpas a la gente"

Luego de la caída por penales ante Independiente Santa Fe, el arquero millonario analizó el duro momento del equipo.

River Plate sumó un nuevo golpe en un complicado momento deportivo. El equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 ante Independiente Santa Fe en los octavos de final, tras empatar 1-1 y luego caer 8-7 en una extensa tanda de penales. Santiago Beltrán, protagonista de la definición al atajar tres remates y fallar el suyo, habló con dolor después del partido.

El Millonario desperdició numerosas situaciones de gol durante el encuentro y no logró sacar ventaja en los 90 minutos. La vuelta terminó 1-1, luego del 0-0 registrado en la ida, por lo que la clasificación se resolvió desde los doce pasos, en una serie que terminó con la eliminación del conjunto argentino.

Beltrán tuvo una actuación determinante en la tanda al detener tres penales, pero no alcanzó para cambiar el desenlace. El arquero también asumió la responsabilidad por su propio remate fallado y, visiblemente golpeado por la eliminación de River, le dejó un mensaje a los hinchas: “Quiero pedirle disculpas a la gente”.

La autocrítica de Beltrán y su mensaje tras la eliminación de River Al analizar lo ocurrido, el arquero reconoció que el resultado fue muy distinto de lo que River había imaginado antes de afrontar la serie ante Independiente Santa Fe. “No era algo que podíamos esperar. Estábamos preparados para enfrentar esto. Nos faltó acelerar en el último tramo. Terminó de la peor manera”, expresó.

Sobre su participación en la definición, Beltrán lamentó no haber podido convertir el penal que ejecutó. “Me toca estar en estos momentos, donde la gente y el equipo nos necesita. Me voy con la bronca de no poder convertir el último”, sostuvo tras una noche en la que logró contener tres disparos, pero no pudo evitar la derrota por 8-7.