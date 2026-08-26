Quién es Lautaro Bianco, la joya de Boca que subirá a Primera tras la lesión de Tomás Aranda

Tras la fractura de peroné que sufrió Tomás Aranda, el cuerpo técnico de Arruabarrena decidió promover a Lautaro Bianco, el enganche de la Reserva de Boca.

Lautaro Bianco heredó la camiseta número 10 de la Reserva de Boca Juniors cuando el "Chicle" Aranda subió a Primera.

La lesión de Tomás Aranda obligó a Boca Juniors a buscar rápidamente una alternativa dentro del club. El juvenil sufrió una fractura de peroné durante la práctica de este miércoles y estará fuera de las canchas hasta 2027. Ante este escenario, Rodolfo Arruabarrena tomó una primera decisión: Lautaro Bianco comenzará a entrenarse con la Primera a partir del sábado.

Bianco es oriundo de Morón, debutó en Reserva a comienzos de 2025 y en julio de ese mismo año firmó su primer contrato profesional con el Xeneize, con vínculo hasta diciembre de 2029. Además, heredó la camiseta número 10 de la Reserva cuando Aranda dio el salto al plantel profesional.

Este viernes, el juvenil fue titular en el triunfo de Boca ante Estudiantes en La Plata por el Torneo Proyección. Al finalizar el encuentro, además, tuvo un gesto con su compañero lesionado: “Quiero mandarle un saludo a Tomi Aranda que está con esa lesión”, expresó.

Bianco le dedicó el triunfo de la Reserva de Boca a su amigo Tomás Aranda Lautaro Bianco le mandó un saludo a Tomás Aranda luego de la victoria de la reserva de Boca Los pibes categoría 2007 pic.twitter.com/T85QBnRAWq — A Todo Boca (@equipoatodoboca) August 26, 2026 Su llegada al plantel profesional representa un nuevo paso en una carrera que tiene a Boca como protagonista desde las divisiones inferiores. “El Predio es mi segunda casa”, había expresado Bianco en agosto de 2025, cuando también contó que su gran sueño era debutar con la camiseta azul y oro y que su máximo ídolo es Juan Román Riquelme.