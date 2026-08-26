Qué es la lesión de sindesmosis que tuvo Tomás Aranda junto con la fractura de peroné, y su tiempo de recuperación
Tomás Aranda se lastimó muy gravemente durante las prácticas de este miércoles y estará un largo tiempo alejado de las canchas.
Boca Juniors se vio sacudido este miércoles por la fractura de peroné Tomás Aranda. La misma se produjo durante los entrenamientos por una desafortunada acción en una maniobra en la que el botín se le quedó trabado en el suelo y el cuerpo siguió su camino, por lo que la inercia lo terminó rompiendo.
El cuerpo médico, al constatar lo que le había sucedido, decidió que sea intervenido quirúrgicamente. Se espera que esté un largo tiempo fuera de las canchas, probablemente hasta 2027, ya que además padeció una lesión de sindesmosis (articulación fibrosa que une la tibia y el peroné), también conocida como esguince alto de tobillo.
En qué consiste la lesión de Tomás Aranda
Así lo detalló el doctor Rubén Mingroni, médico especializado en lesiones deportivas y que sigue el día a día del cuadro de la Ribera. En su cuenta de X, informó que cuando la misma se produce junto con la fractura de peronés, como es el caso del juvenil de 19 años, la dolencia tiene una inestabilidad alta y casi siempre requiere de cirugía con colocación de tornillos, o sistema TightRope.
Tras el paso por el quirófano, el futbolista debe atravesar un proceso de recuperación de entre 4 y 6 meses. Las semanas 1 a la 6 deberá pasarla sin apoyo, con bota ortopédica y descarga total; entre las semanas 6 y 12 se produce el apoyo progresivo con kinesiología intensa y, en caso de que se hubieran colocado tornillos, deben retirarse; por último, entre el cuarto y el sexto mes recién podría volver a practicar el deporte.
Según detalló Mingroni, la lesión que sufrió Aranda suele tener una causa traumática, como un esguince de tobillo, con "fractura del maleolo peroneo, que es el extremo distal del peroné", y requiere la colocación de osteosíntesis, es decir, placa y tornillos. También puede tener una casusa no traumática por estrés óseo, aunque es lo menos frecuente.