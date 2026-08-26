Qué es la lesión de sindesmosis que tuvo Tomás Aranda junto con la fractura de peroné, y su tiempo de recuperación

Tomás Aranda se lastimó muy gravemente durante las prácticas de este miércoles y estará un largo tiempo alejado de las canchas.

El cuerpo médico, al constatar lo que le había sucedido, decidió que sea intervenido quirúrgicamente. Se espera que esté un largo tiempo fuera de las canchas, probablemente hasta 2027, ya que además padeció una lesión de sindesmosis (articulación fibrosa que une la tibia y el peroné), también conocida como esguince alto de tobillo.

En qué consiste la lesión de Tomás Aranda Caso Aranda

Qué es la lesión de sindesmosis (esguince alto de tobillo)?

Une la tibia y el peroné. Puede ocurrir:

1 Con fractura de peroné: Inestabilidad alta, casi siempre requiere cirugía (tornillos/sistema TightRope). pic.twitter.com/FTxOdqlXlL — Doc Mingroni (@DocMingroni) August 26, 2026 Así lo detalló el doctor Rubén Mingroni, médico especializado en lesiones deportivas y que sigue el día a día del cuadro de la Ribera. En su cuenta de X, informó que cuando la misma se produce junto con la fractura de peronés, como es el caso del juvenil de 19 años, la dolencia tiene una inestabilidad alta y casi siempre requiere de cirugía con colocación de tornillos, o sistema TightRope.

Tras el paso por el quirófano, el futbolista debe atravesar un proceso de recuperación de entre 4 y 6 meses. Las semanas 1 a la 6 deberá pasarla sin apoyo, con bota ortopédica y descarga total; entre las semanas 6 y 12 se produce el apoyo progresivo con kinesiología intensa y, en caso de que se hubieran colocado tornillos, deben retirarse; por último, entre el cuarto y el sexto mes recién podría volver a practicar el deporte.