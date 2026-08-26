Tomás Aranda se fracturó el peroné: cómo fue el momento de la práctica en que se lesionó

Tomás Aranda, la gran revelación de Boca en este 2026, se lesionó solo durante los entrenamientos y estará algunos meses fuera de las canchas.

Boca Juniors se desayunó este miércoles con una pésima noticia: Tomás Aranda, la gran revelación del 2026, sufrió una fractura de peroné durante los entrenamientos, lo que sacudió no solo a la Ribera sino a todo el fútbol argentino, ya que se trata de una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista.

Esto incide de lleno también en los planteos de Rodolfo Arruabarrena, ya que el juvenil de 19 años, una vez que se asentó en el primer semestre, se había transformado en una pieza fija del once titular y fundamental en el funcionamiento del equipo, y ya no podrán contar con él por un buen tiempo.

Tomás Aranda se lesionó solo en los entrenamientos TyC Sports Según informó el periodista Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports, la lesión se produjo en una práctica de fútbol reducido con pelota. Durante el mismo, Aranda pisó mal, se le quedó trabado el botín en el suelo, su cuerpo siguió de largo y ahí se rompió. Él sintió el dolor de inmediato y, al ser revisado por los médicos, le inmovilizaron la pierna.

Los primeros estudios pudieron constatar que se trataba efectivamente de una fractura de peroné y se determinó que sea intervenido quirúrgicamente. Esto implica que estará por lo menos entre 3 y 4 meses fuera de las canchas, por lo que hay altas chances de que no pueda volver a jugar hasta el 2027.