Rojitas, leyenda de Boca, hizo una tremenda comparación con Tomás Aranda: a quién le hace acordar

No hay dudas de que Tomás Aranda es la gran revelación de Boca Juniors en este 2026 -en el segundo semestre apareció para "competirle" Leonel Flores-. Una de las grandes promesas de las inferiores ya se convirtió en una realidad y con apenas 19 años ya tiene la titularidad asegurada en el primer equipo.

Su gran desempeño y su carácter dentro del campo de juego le han valido numerosos elogios por parte de los hinchas, la prensa y figuras del fútbol argentino, actuales e históricas. En ese sentido, este miércoles se sumó a este listado una auténtica leyenda del cuadro de la Ribera como es Ángel Clemente Rojas.

Los elogios de Rojitas a Tomás Aranda Súper Deportivo Radio El exdelantero cuatro veces campeón de Primera División con la camiseta azul y oro se deshizo en halagos para con el juvenil en diálogo con Súper Deportivo Radio y graficó su fascinación con una elocuente comparación: "Me gusta mucho Aranda, me hace acordar a mí cuando lo veo jugar. Yo era muy hábil, como es él", aseguró.

A su vez, Rojitas hizo una colorida revelación: "Vive a tres cuadras de mis casa, acá en Flores. Ya lo conozco, hablé con él, con el papá, con todos; somos vecinos. Cuando lo vi le dije que lo quiero, que siga. Es un chico bueno, respetuoso", contó, emocionado.