Rojitas, leyenda de Boca, hizo una tremenda comparación con Tomás Aranda: a quién le hace acordar
Ángel Clemente Rojas se deshizo en halagos para con Tomás Aranda, de quien reveló ser vecino y haber conocido presonalmente.
No hay dudas de que Tomás Aranda es la gran revelación de Boca Juniors en este 2026 -en el segundo semestre apareció para "competirle" Leonel Flores-. Una de las grandes promesas de las inferiores ya se convirtió en una realidad y con apenas 19 años ya tiene la titularidad asegurada en el primer equipo.
Su gran desempeño y su carácter dentro del campo de juego le han valido numerosos elogios por parte de los hinchas, la prensa y figuras del fútbol argentino, actuales e históricas. En ese sentido, este miércoles se sumó a este listado una auténtica leyenda del cuadro de la Ribera como es Ángel Clemente Rojas.
Los elogios de Rojitas a Tomás Aranda
El exdelantero cuatro veces campeón de Primera División con la camiseta azul y oro se deshizo en halagos para con el juvenil en diálogo con Súper Deportivo Radio y graficó su fascinación con una elocuente comparación: "Me gusta mucho Aranda, me hace acordar a mí cuando lo veo jugar. Yo era muy hábil, como es él", aseguró.
A su vez, Rojitas hizo una colorida revelación: "Vive a tres cuadras de mis casa, acá en Flores. Ya lo conozco, hablé con él, con el papá, con todos; somos vecinos. Cuando lo vi le dije que lo quiero, que siga. Es un chico bueno, respetuoso", contó, emocionado.
"Es un pibe bárbaro, y qué jugador que es. Primero que se quede en Boca, disfrute, y después vemos cuándo vale", sentenció finalmente Rojas respecto de Aranda, que cuenta con el beneplácito de unos de los más grandes ídolos de la historia del club; quizás el máximo hasta la aparición de Juan Román Riquelme a fines del Siglo XX.