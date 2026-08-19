La durísima frase del DT de Recoleta tras la eliminación ante Boca con un 7-1 global

Jorge González Frutos habló en conferencia luego del 0-4 en Asunción y mezcló un sentimiento de orgullo con la desolación por el resultado final.

Boca se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con una goleada que dejó poco margen para la discusión. El Xeneize se floreó en la revancha ante Recoleta FC, a quien aplastó 4-0 en el Defensores del Chacho de Asunción para cerrar la serie con un contundente 7-1 global.

Más allá del resultado, Jorge González Frutos eligió quedarse con otra parte de la historia: la campaña internacional de un equipo que hizo historia para el fútbol paraguayo. “Realmente estoy muy orgulloso de nuestro equipo”, comenzó diciendo el entrenador del Canario una vez consumada la eliminación.

El DT de Recoleta: del orgullo por sus jugadores al dolor por la goleada de Boca “No importaba el 0-0, el 1-0 o el 4-0. La idea de juego la siguieron manteniendo, el sacrificio, el trabajo de tener el balón y correr con el balón y sin el balón. Dieron todo y la camiseta está sudada. Eso es un orgullo para todos nosotros”, sostuvo, tratando de descartar algún aspecto positivo.

Boca, a cuartos de final de la Sudamericana con goles de Ascacíbar, Villa, Merentiel y Velasco. EFE Claro que el resultado también dejó su marca. El DT de Recoleta admitió que el marcador final fue demasiado castigo para lo que, según su mirada, ocurrió durante los dos partidos de la serie. “Realmente golpea el resultado del global de 7-1. Es mucho. La cantidad de goles no era para tanto, debería haber sido menor”, lamentó.