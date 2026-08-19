San Pablo será el rival de Boca en cuartos de Sudamericana: cuándo juegan y el historial entre ambos

San Pablo eliminó a Bolívar al vencerlo 3-1 en octavos de final (4-2 en el global) y se medirá contra Boca por un lugar en las semifinales.

Boca Juniors se metió en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al golear este martes por la noche a Recoleta 4-0 en Paraguay e imponerse con un contundente 7-1 en el global. Y no tuvo que esperar mucho para conocer a su rival en la próxima instancia, el cual se definió unas horas después en suelo brasileño.

Se trata del San Pablo, que derrotó 3-1 como local a Bolívar de Bolivia con los goles de Luciano, Jonathan Calleri y José Sabino. Con el empate 1-1 que habían conseguido una semana atrás en la ida en la altura de La Paz, quedó 4-2 arriba en el agregado y se aseguró un lugar entre los ocho mejores equipos del certamen.

San Pablo eliminó a Bolívar en octavos. EFE De este modo, quedó confirmado un auténtico partidazo entre dos gigantes del continente como son el Xeneize y el Tricolor Paulista, 6 y 3 veces campeones de la Libertadores respectivamente, ambos tricampeones del mundo. Aún no están fijadas las fechas exactas del encuentro, pero se sabe que la ida será en la semana del 8 de septiembre en la Bombonera, mientras que la vuelta será siete días después en el Morumbi.

El historial entre Boca y San Pablo La historia marca que ambos equipos se han enfrentado en un total de 12 oportunidades de manera oficial entre distintas copas internacionales en las que han participado a lo largo de los años. El cuadro de la Ribera tiene ventaja tanto en el historial, con 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas, así como en eliminaciones directas, en las que avanzó en 3 de las 4 llaves mata-mata en las que se cruzaron, incluyendo la Recopa Sudamericana 2006.