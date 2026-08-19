San Pablo será el rival de Boca en cuartos de Sudamericana: cuándo juegan y el historial entre ambos
San Pablo eliminó a Bolívar al vencerlo 3-1 en octavos de final (4-2 en el global) y se medirá contra Boca por un lugar en las semifinales.
Boca Juniors se metió en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al golear este martes por la noche a Recoleta 4-0 en Paraguay e imponerse con un contundente 7-1 en el global. Y no tuvo que esperar mucho para conocer a su rival en la próxima instancia, el cual se definió unas horas después en suelo brasileño.
Se trata del San Pablo, que derrotó 3-1 como local a Bolívar de Bolivia con los goles de Luciano, Jonathan Calleri y José Sabino. Con el empate 1-1 que habían conseguido una semana atrás en la ida en la altura de La Paz, quedó 4-2 arriba en el agregado y se aseguró un lugar entre los ocho mejores equipos del certamen.
De este modo, quedó confirmado un auténtico partidazo entre dos gigantes del continente como son el Xeneize y el Tricolor Paulista, 6 y 3 veces campeones de la Libertadores respectivamente, ambos tricampeones del mundo. Aún no están fijadas las fechas exactas del encuentro, pero se sabe que la ida será en la semana del 8 de septiembre en la Bombonera, mientras que la vuelta será siete días después en el Morumbi.
El historial entre Boca y San Pablo
La historia marca que ambos equipos se han enfrentado en un total de 12 oportunidades de manera oficial entre distintas copas internacionales en las que han participado a lo largo de los años. El cuadro de la Ribera tiene ventaja tanto en el historial, con 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas, así como en eliminaciones directas, en las que avanzó en 3 de las 4 llaves mata-mata en las que se cruzaron, incluyendo la Recopa Sudamericana 2006.
Sin embargo, la última instancia eliminatoria en la que se vieron las caras, que también fue la única vez que lo hicieron por la Copa Sudamericana, fue el San Pablo el que se quedó con la clasificación. Fue en los octavos de final de la edición 2007: Boca ganó la ida como local por 2-1 y perdió la vuelta en Brasil por 1-0, y los tricolores se quedaron con la victoria en el global por la regla de gol de visitante.