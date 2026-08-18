El gesto de Villa a los hinchas de Boca tras marcar su primer gol desde su regreso al club

Sebastián Villa marcó el segundo tanto de Boca ante Recoleta en Paraguay y en los festejos decidió "hablarle" al público xeneize presente en el estadio.

El regreso de Sebastián Villa a Boca Juniors en este segundo semestre del 2026 no fue una fiesta, ni mucho menos. Por el contrario, tuvo más detractores que aceptación entre los hinchas, muchos de los cuales lo repudiaron en redes sociales y lo silbaron y abuchearon durante su primer partido en la Bombonera un mes atrás.

Es que su salida en 2023 se dio de manera problemática, en medio de la causa judicial por las denuncias en su contra por violencia de género. Tras esto, le hizo juicio al cuadro de la Ribera y hasta llegó a coquetear con irse a River. Todo esto generó un fuerte malestar entre los fanáticos xeneizes, con quienes tuvo un gesto este martes durante la revancha contra Recoleta por la Copa Sudamericana.

Sebastián Villa convirtió ante Recoleta y le pidió disculpas a los hinchas de Boca ESPN A los 43 minutos del primer tiempo, el extremo colombiano marcó el tanto del 2-0 para los de azul y oro en Paraguay, con el que cerraron la virtualmente la serie de octavos de final, ya que significó el 5-1 en el global. Fue además su primer gol en 9 encuentros disputados desde su vuelta al club, en los que anteriormente había aportado 3 asistencias.

Y al momento de festejar, se dirigió a la tribuna en la que estaba ubicado el público de Boca y alzó ambas manos en señal de disculpas por todos los inconvenientes que se produjeron en los últimos años. Tras este además, una procedió a realizar junto a Tomás Aranda, quien le había dado el pase previo, su clásico bailecito con el que suele festejar cada vez que convierte.