El DT de Recoleta, Jorge González, lanzó una picante advertencia sobre lo mucho que perderá el cuadro de la Ribera sin su capitán.

Recoleta sabe que tendrá una misión complicada ante Boca, pero Jorge González no pierde la ilusión. Después del 3-1 sufrido en el partido de ida en el Palacio Ducó, el conjunto paraguayo necesita ganar por dos goles para llevar la serie a los penales y su entrenador aseguró que confía en las posibilidades de sus dirigidos para conseguir una remontada que sería histórica en la Copa Sudamericana.

“Estamos confiados. Hacerle tres goles a Boca no es fácil, no te digo imposible, pero situaciones se pueden generar”, afirmó González en una entrevista exclusiva con Olé. El técnico explicó que la clave estará en aprovechar las oportunidades que aparezcan y conseguir lastimar al Xeneize desde temprano: “Podemos aprovechar las ocasiones, golpear en el primer tiempo y en el segundo tiempo, llevarlo a los penales y que en esa tanda podamos sobresalir con los grandes ejecutores que tenemos”.

Jorge González, DT de Recoleta, se mostró confiado en remontar la serie ante Boca. Archivo Precisamente, los penales son un escenario que Recoleta tiene muy presente. González reveló que sus futbolistas practican regularmente las ejecuciones desde los doce pasos y que incluso los arqueros forman parte de ese trabajo: “Lo tenemos incorporado siempre al final del entrenamiento. Los chicos se quedan con los arqueros y van entrenando. Nosotros lo hacemos siempre”, explicó el entrenador paraguayo.

La picante advertencia del DT de Recoleta sobre lo que será Boca sin Paredes Por otra parte, González habló de una ausencia que podría favorecer a Recoleta: la de Leandro Paredes. El capitán de Boca no estará disponible para la revancha y el técnico fue contundente al analizar el impacto que tendrá su baja: “Para mí es una ventaja que Paredes no pueda jugar. Es uno de los mejores de Boca, si no el líder del equipo”, sostuvo.