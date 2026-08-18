Boca visita a Recoleta en busca de certificar su pase a los cuartos de final de la Sudamericana: hora y TV
El Boca de Arruabarrena visita al conjunto paraguay con el objetivo de meterse entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana.
Boca visitará este martes a Recoleta de Paraguay, con el objetivo de asegurarse la clasificación a los cuartos de final en la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América.
El partido, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Defensores del Chaco con el uruguayo Andrés Matonte como árbitro, su compatriota Leodán González estará en el VAR y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.
Boca buscará meterse entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana
Boca llega como el gran candidato a quedarse con la clasificación, ya que, en el encuentro de ida se impuso por 3-1 gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.
Previamente, en los octavos de final, el equipo de La Ribera había conseguido la clasificación tras derrotar en los penales a O´Higgins de Chile en una muy sufrida serie.
En lo que respecta al plano local, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un complicado momento y está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura después de cinco fechas disputadas. De cara a este enfrentamiento, la gran baja de Boca será la de su capitán, el mediocampista Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular.
Recoleta buscará seguir dando golpes en la Sudamericana
Recoleta, por su parte, fue una de las sorpresas de la fase de grupos, ya que finalizó primero en su zona, al terminar por encima de grandes equipos del fútbol sudamericano como Santos de Brasil y San Lorenzo.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
- Copa Sudamericana
- Octavos de final – vuelta
- Recoleta – Boca
- Estadio: Defensores del Chaco
- Árbitro: Andrés Matonte (Uru)
- VAR: Leodán González (Uru)
- Hora: 19. TV: ESPN y Disney+ Premium
Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Fuente: NA