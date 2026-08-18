Boca visita a Recoleta en busca de certificar su pase a los cuartos de final de la Sudamericana: hora y TV

El Boca de Arruabarrena visita al conjunto paraguay con el objetivo de meterse entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana.

Boca visita a Recoleta con el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Sudamericana.

Boca visitará este martes a Recoleta de Paraguay, con el objetivo de asegurarse la clasificación a los cuartos de final en la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América.

El partido, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Defensores del Chaco con el uruguayo Andrés Matonte como árbitro, su compatriota Leodán González estará en el VAR y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

Boca buscará meterse entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana Boca llega como el gran candidato a quedarse con la clasificación, ya que, en el encuentro de ida se impuso por 3-1 gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

Previamente, en los octavos de final, el equipo de La Ribera había conseguido la clasificación tras derrotar en los penales a O´Higgins de Chile en una muy sufrida serie.

En lo que respecta al plano local, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un complicado momento y está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura después de cinco fechas disputadas. De cara a este enfrentamiento, la gran baja de Boca será la de su capitán, el mediocampista Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular.