Jorge Baliño justificó por qué no cobró la mano que reclamó Platense ante Boca: "No es antinatural"

Jorge Baliño explicó por qué se anuló el gol de Luciano Giménez y por qué la mano de Dylan Gorosito no fue sancionada.

El empate 1-1 del sábado por la noche entre Platense y Boca dejó una polémica que todavía genera debate. El Calamar ganaba y había encontrado el 2-0 en los pies de Luciano Giménez, pero el VAR detectó una mano del delantero y Lucas Novelli le indicó a Jorge Baliño que debía anular la conquista. Sin embargo, en la misma acción también existió un reclamo por una mano de Dylan Gorosito que no fue sancionada.

Un par de días después del encuentro, Baliño explicó su decisión y reconoció que durante la jugada no logró observar ninguna de las dos manos. "En la primera situación, si bien estaba bien ubicado, me tapan los cuerpos de los jugadores y no termino de ver si la pelota le pega en la mano. Tampoco había visto la mano de Giménez", contó el árbitro.

El gol anulado a Platense ante Boca X @TNTSports El juez sostuvo que, una vez que pudo revisar las imágenes, entendió que la acción de Gorosito no debía ser sancionada. "Por una cuestión de cercanía; porque el jugador se encuentra con el balón en la mano, o sea que el balón va hacia la mano y no la mano hacia el balón", explicó. Y agregó: "Si bien la posición puede ser abierta, no la considero antinatural para la acción que viene realizando el jugador, que es la de tratar de marcar y defender".

Jorge Baliño también defendió la intervención del VAR Jorge Baliño, árbitro del Platense - Boca en Radio La Red: "No cobré penal porque me parece que es un movimiento natural para la acción que realiza"AM 910APP: La Redhttps://t.co/AGhrR6YvR9YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/t8nx2dvhqi — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) August 17, 2026 Baliño también contó qué ocurrió en su comunicación con el VAR durante el partido. "Yo en ese momento esperé la resolución del VAR para confirmarme o para después anular el gol, como terminó siendo por la mano de inmediatez del delantero", relató. Además, recordó que había advertido una posible mano de Gorosito, aunque no tenía certeza de que la pelota hubiera impactado en su brazo.