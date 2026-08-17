Independiente cerró a un delantero que llega desde Europa y sonó para Boca

Independiente sorprendió con la incorporación de un atacante que fue pretendido por varios clubes importantes del fútbol argentino. De quién se trata.

En días de cambios, hay mucho movimiento en el mundo Independiente. Tras el despido de Gustavo Quinteros, la dirigencia del Rojo cerró pocas horas después la llegada de Jadson Viera como flamante entrenador y también avanzó fuerte en el tema refuerzos.

Durante el fin de semana, el Rojo acordó la incorporación de un delantero con pasado reciente en el fútbol europeo y que, curiosamente, había estado en el radar de Boca durante este mercado de pases: Ezequiel "Chimy" Ávila. El jugador de 32 años llega en condición de libre luego de su último paso por el Betis de España.

También había sido buscado por Rosario Central, club del que es hincha y en el que actualmente juega su hermano Gastón Ávila. Sin embargo, las negociaciones tampoco prosperaron y finalmente el atacante continuará su carrera en Avellaneda, donde este martes se hará la revisión médica para luego firmar su contrato por los próximos dos años.

Ezequiel "Chimy" Ávila arregló su llegada a Independiente. El Chimy Ávila es nuevo jugador de Independiente: ¿se va Ávalos? Su llegada al Rojo, además, está relacionada con otra cuestión importante. Es que Gabriel Ávalos tiene encaminada su ida rumbo a Olimpia de Paraguay, que ofreció 500.000 dólares y, además, propuso cancelar una deuda que el club argentino mantiene por el pase de Facundo Zabala. Un dato no menor es que al goleador se le vence el contrato a fin de año y su renovación parece complicada, motivo por el cual el club se muestra dispuesto a negociar su salida.